Navigo Annuel sur iPhone : les premiers tests commencent enfin

Après des années d’attente et plusieurs reports, le Navigo Annuel arrive enfin sur smartphone. Île-de-France Mobilités lance ce 28 mai une phase de tests sur Android, avant une ouverture prochaine aux utilisateurs d’iPhone.

IDFM teste la dématérialisation du Navigo Annuel sur smartphone ​​​

Deux ans après l’ouverture du Wallet aux titres de transport franciliens, le pass le plus utilisé d’Île-de-France se prépare enfin à rejoindre le smartphone. Île-de-France Mobilités (IDFM) a lancé ce 28 mai une phase d’expérimentation destinée à tester la dématérialisation du Navigo Annuel, en commençant par Android avant de s’étendre à l’iPhone dans les prochains jours.



L’invitation a été envoyée aux membres du Lab, le programme participatif d’IDFM qui permet à des volontaires de tester les nouveautés avant leur déploiement général. Les candidats Android doivent renseigner leur compte Play Store ainsi que le modèle de leur appareil. Une phase équivalente sur iPhone est attendue très prochainement, ce qui laisse espérer un lancement officiel en juin 2026, date promise par IDFM après plusieurs reports successifs.

Ce calendrier marque potentiellement la fin d’une situation paradoxale. Depuis mai 2024, les usagers occasionnels peuvent valider leurs trajets depuis leur iPhone grâce aux titres individuels et aux forfaits à la journée. Le pass Liberté+, plus avantageux pour les voyageurs réguliers mais non abonnés à l’année, a suivi en 2025. Il manquait justement le Navigo Annuel, soit le titre des pendulaires quotidiens : les voyageurs les plus fidèles des transports en commun franciliens étaient précisément ceux qui ne pouvaient pas se passer de leur carte physique.



La dématérialisation totale n’est pas encore au rendez-vous : le forfait imagine R, destiné aux scolaires et aux étudiants, n’est pas encore concerné par cette phase de test. Mais l’expérimentation en cours constitue une étape décisive. Si elle se passe bien, des millions d’abonnés annuels pourront enfin laisser leur carte Navigo au fond du tiroir et gérer leurs transports directement depuis leur iPhone, via l’application Île-de-France Mobilités ou l'app Cartes de l'iPhone.



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