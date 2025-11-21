Les pass Navigo Annuel et Imagine R sur iPhone et Android au printemps 2026

Nous connaissions l'année, mais pas la période. Bonne nouvelle pour les Franciliens : au printemps 2026, le pass Navigo Annuel et le forfait Imagine R (étudiants) pourront être ajoutés directement sur smartphone, aussi bien sous iOS (dans Apple Wallet) que sur Android. Île-de-France Mobilités comblera ainsi la dernière grande lacune de son service mobile, deux ans après l’arrivée du Navigo sur iPhone (2024) et un an après le lancement du forfait Liberté+ (juin 2025).

Île-de-France Mobilités annonce la bonne nouvelle

Jusqu’à présent, seuls les abonnements mensuels, hebdomadaires, les tickets à l’unité, les forfaits touristes, aéroport et Liberté+ étaient compatibles. Les passes annuels, plus longs et complexes à gérer techniquement, nécessitaient encore la carte physique. Avec cette mise à jour à venir, annoncée en juin dernier pour l'année 2026 et désormais prévue pour le printemps (entre mars et juin), il sera possible de synchroniser son abonnement annuel (88,80 €/mois, 12ᵉ mois offert) ou Imagine R (392,30 €/an) depuis l’application Île-de-France Mobilités et de valider directement avec son téléphone dans tous les transports (métro, RER, bus, tram).

La transition vers le mobile s’accélère selon les dires d'île de France Mobilités au micro de nos amis de Numerama : un tiers des abonnements sont déjà souscrits sur smartphone et 7,7 millions de recharges ont été effectuées en octobre dernier. L’objectif affiché est d’atteindre 50 % d’ici 2027. L’arrivée des titres annuels, très populaires en Île-de-France, devrait fortement booster ces chiffres.



Acheter des tickets sur iPhone

Depuis ce mois de novembre, la RATP et la SCNF ne vendent plus de tickets papiers. Il faut désormais se procurer un ticket numérique sur un iPhone ou un Android. Voici comment faire.

Comment installer l'app sur smartphone ?

Les utilisateurs d’iPhone et d’Android peuvent valider leurs trajets directement depuis leur smartphone. Il suffit de suivre les étapes suivantes :

Installez l’application Île-de-France Mobilités. Achetez vos tickets de transport via l’application. Cf plus bas pour le cas des familles ou groupe. Validez vos trajets en utilisant votre smartphone.

Regroupez tous les titres de transport de la famille sur un seul appareil

Vous pouvez désormais ajouter plusieurs cartes de transport Navigo (ou autres titres) sur un même iPhone, une pour chaque membre de la famille (enfant ou adulte). Pratique pour voyager ensemble sans multiplier les téléphones !Comment ajouter une carte de transport supplémentaire sur votre iPhone

Ouvrez l’application Wallet (Cartes Apple). Appuyez sur le bouton + en haut à droite. Choisissez Carte de transport. Sélectionnez France > Navigo. Appuyez sur Continuer. Choisissez le titre de transport souhaité puis appuyez sur Acheter. Suivez les étapes pour finaliser l’achat et activer la carte.

Répétez l’opération autant de fois que nécessaire pour ajouter les cartes des autres membres de votre famille ou groupe.

Comment valider avec plusieurs cartes sur le même iPhone

Vous avez deux options :

Sélection manuelle. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton latéral de l’iPhone → toutes vos cartes de transport s’affichent → choisissez celle que vous voulez valider. Mode Transport Express (validation ultra-rapide sans déverrouiller l’écran). Lors de la création de votre première carte Navigo, le mode Express est activé automatiquement sur cette carte.

Pour changer ou activer le mode Express sur une autre carte. Sur iPhone :

Ouvrez l’app Wallet.

Touchez la carte Navigo concernée.

Appuyez sur les trois petits points (⋯) → Données de la carte → Réglages de Transport Express.

Choisissez la carte que vous voulez utiliser en mode Express.

Sur Apple Watch (depuis votre iPhone) :

Ouvrez l’app Watch sur votre iPhone.

Allez dans Wallet et Apple Pay → Transport Express.

Sélectionnez la carte souhaitée.

Astuce identification : les 4 derniers chiffres du numéro de chaque carte apparaissent sur son visuel dans Wallet, ce qui vous permet de les distinguer facilement.

