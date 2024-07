Le Pass Navigo sur iPhone décalé au printemps 2024

Les franciliens clients d'Apple envient actuellement une seule fonctionnalité des Android : le Pass Navigo. Après de multiples reports (2022, 2023 puis 2024) et des discussions initiales avec la RATP datant de 2018, l'utilisation de la puce NFC des iPhone pour valider votre ticket de métro, bus et autre RER, est sur le point d'arriver.

Le passe Navigo est bientôt prêt

Depuis quelques jours, comme l'a remarqué notre confrère iGen, Île-de-France Mobilités communique sur une date de sortie un peu plus précise : "printemps 2024". Si l'on se réfère aux dates de la-dite saison, nous devrions pouvoir passer les portiques franciliens via l'iPhone entre le mercredi 20 mars et le jeudi 20 juin. Ce serait idéal avant les JO 2024 de Paris qui vont engendrer un quasi blocage des routes, forçant les visiteurs à utiliser les transports en commun.

Reste à savoir si Île-de-France Mobilités tiendra ce nouveau calendrier, alors que les téléphones Android (une partie) sont capables de valider leur ticket virtuel depuis 2022. Il est certain que les négociations avec Apple ont été plus rudes qu'avec Google, la firme de Cupertino n'ouvrant sa puce NFC que dans de rares cas. Mais des pays comme les USA, le Japon ou encore le Royaume-Uni ont ajouté cette fonctionnalité à l'iPhone depuis quelques années.



Pour ceux qui se posent la question, le passe Navigo dématérialisé sera téléchargé directement dans l'application Cartes (ou Wallet en anglais), qui regroupe les cartes bancaires et cartes de fidélité des utilisateurs. Voici comment ça marche sur Android actuellement :

À l'heure actuelle, il est déjà possible de recharger sa carte Navigo via son iPhone grâce à la puce NFC, ainsi qu'acheter un titre de transport dans l'application Ile-de-France Mobilités, avant de poser votre carte Navigo sur votre iPhone pour que celle-ci se recharge instantanément.



Après le Tap To Pay pour encaisser une CB avec l'iPhone, on attend donc la fonctionnalité Apple Pay Express Transit en France.



Qui attend avec impatience le Navigo sur iPhone ? Est-ce que cela va vous faire oublier les nombreuses augmentations de prix récents ?

