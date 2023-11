Le Pass Navigo va encore augmenter en 2024

Île-de-France Mobilité va encore une fois augmenter les prix pour circuler via le réseau de transports en commun parisien. Une bien triste nouvelle pour les millions de clients qui vivent pour la plupart un cauchemar dans les souterrains de la capitale.

D'ici quelques jours, Île-de-France Mobilité va officiellement annoncer une nouvelle hausse de prix pour le Pass Navigo. Dès le 1ᵉʳ janvier 2024, le tarif mensuel va grimper de 2.50 € pour atteindre les 86.40 € en 2024 contre 84.10 € en 2023. Rien de mieux pour souhaiter une bonne année aux usagers.



Il en va de même pour le Pass Navigo annuel qui va augmenter de 25 € et dépasser les 950 € contre 925 € cette année. Les étudiants ne seront bien évidemment pas épargnés, car le forfait Imagine R va se vendre à 374.40 € par an, ce qui représente une hausse de 9.60 €. Enfin, le ticket unitaire passe de 2.10 € à 2.15 €.

2024 sera d'ailleurs une année spéciale pour la SNCF/RATP puisque Paris va accueilli les Jeux Olympiques. L'occasion de renflouer un peu plus les caisses avec un ticket de métro vendu 4 € du 20 juillet au 8 septembre (2.10 € en temps normal). Pour les étrangers qui souhaitent voyager à travers toute l'Île-de-France durant une semaine, il faudra débourser la modique somme de 70 €. Un choix qui interroge au vu de la qualité des transports.



Rappelons qu'après des années d'attente, 2024 semble être la bonne pour voir l'iPhone se transformer en carte navigo. Il ne sera plus nécessaire d'avoir sa carte physique sur soi pour passer d'un RER/métro à un autre. Pratique.

Je ne veux plus jamais prendre le RER B. On n’en peut plus c’est tout.