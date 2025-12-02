Les publicités commencent à arriver dans ChatGPT

ChatGPT s'apprête à franchir une étape qui va changer l'expérience de millions d'utilisateurs. Jusqu'à présent épargnés par toute forme de monétisation intrusive, les utilisateurs gratuits du chatbot d'OpenAI vont bientôt voir apparaître de la publicité dans leurs conversations. Une découverte qui interroge aussi sur l'avenir de l'intégration ChatGPT dans iOS.

Du code qui ne ment pas

L'ingénieur Tibor Blaho a mis au jour des lignes de code révélatrices dans la version Android de ChatGPT. L'application contient désormais des références explicites à un système publicitaire : "search ad", "search ads carousel" et même une API dédiée aux annonces. Si ces mentions ont été repérées sur Android, la logique voudrait que les versions iOS et Mac suivent le même chemin. D'après les éléments découverts, les publicités devraient d'abord se concentrer sur les recherches web et les requêtes shopping, un terrain familier pour que connaît Google.​

Le changement de cap d'OpenAI est aussi frappant que rapide. Fin 2024, Sam Altman qualifiait encore les publicités de "dernier recours". Quelques mois plus tard, des documents internes évoquaient déjà un milliard de dollars de revenus publicitaires prévus pour 2026. Le patron d'OpenAI a même loué publiquement le modèle publicitaire d'Instagram, affirmant vouloir créer des annonces qui apportent une valeur ajoutée à l'utilisateur. Avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires et 2,5 milliards de requêtes quotidiennes, ChatGPT représente une audience colossale. Cette évolution contraste avec la philosophie d'Apple, qui a fait de l'absence de publicité dans ses services d'intelligence artificielle un argument de vente. Reste à voir comment cette divergence d'approche influencera l'intégration de ChatGPT dans les futurs iPhone.​

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Télécharger l'app gratuite ChatGPT