Comment se préparer à installer la bêta iOS 27

Comme nous l'avions annoncé avant l'heure, Apple dévoilera officiellement iOS 27 lors du keynote WWDC 2026 le lundi 8 juin 2026. La première bêta développeur sera mise à disposition dans la foulée. Cette version devrait marquer une évolution importante avec une intelligence artificielle encore plus intégrée et de nouvelles fonctionnalités de productivité.

iPhone compatibles avec iOS 27

Selon les premières fuites, iOS 27 sera compatible à partir de l’iPhone 12 (et tous les modèles ultérieurs : iPhone 12 mini, 13, 14, 15, 16 et 17). Bien évidemment, l'iPhone Ultra et les iPhone 18 (Pro / Pro Max / Air 2) seront aussi compatibles puisque livrés avec iOS 27.

Comment bien se préparer avant d’installer la bêta

Sauvegarde complète

Effectuez une sauvegarde via iCloud ou sur Mac/PC en branchant son iPhone via un câble. Sur macOS récent, tout se fait dans le Finder, l’appareil apparaissant dans la barre latérale comme un disque. Libérer de l’espace

Prévoyez 20 à 25 Go d’espace libre sur votre appareil pour être tranquille. Généralement iOS fait 15 Go environ, mais il faut plus de place pour le processus d’installation qui induit des fichiers temporaires. Connaître les risques

Les premières bêtas sont souvent instables : bugs, consommation élevée de batterie, ralentissements et possibles incompatibilités avec certaines applications. Rappelons que les premiers jours sont toujours difficiles notamment à cause de la réindexation de vos données. Vérifier la compatibilité iOS 27

Votre iPhone doit être au minimum un iPhone 12.

Comment installer la bêta développeur d’iOS 27

Connectez-vous sur developer.apple.com avec votre compte Apple Developer et acceptez les conditions.

Sur iPhone : Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta.

Choisissez iOS 27 Developer Beta et lancez le téléchargement.

Sans compte développeur, il faudra attendre la bêta publique (généralement fin juin / début juillet).

Les nouveautés attendues sur iOS 27

iOS 27 devrait approfondir l’IA et moderniser l’expérience utilisateur avec notamment :

Siri 2.0 : une version beaucoup plus intelligente, capable d’effectuer des actions complexes multi-applications en langage naturel et de mieux comprendre le contexte personnel.

: une version beaucoup plus intelligente, capable d’effectuer des actions complexes multi-applications en langage naturel et de mieux comprendre le contexte personnel. Améliorations avancées pour AirPods : mode conversationnel naturel avec Siri.

: mode conversationnel naturel avec Siri. Liquid Glass 2 : évolution du design introduit dans iOS 26 avec des effets de transparence plus dynamiques et une personnalisation plus poussée des interfaces.

Centre de Contrôle repensé : widgets interactifs permanents et personnalisables directement dans le Centre de Contrôle.

: widgets interactifs permanents et personnalisables directement dans le Centre de Contrôle. Notes et productivité : intégration native avancée de l’IA pour la génération automatique de résumés, tableaux et organisation intelligente.

: intégration native avancée de l’IA pour la génération automatique de résumés, tableaux et organisation intelligente. Photos : nouvelles fonctionnalités d’édition IA (suppression d’objets, amélioration de qualité, génération de souvenirs vidéo).

Confidentialité renforcée : nouveaux outils de protection contre le pistage et gestion plus fine des données partagées avec l’IA.

: nouveaux outils de protection contre le pistage et gestion plus fine des données partagées avec l’IA. Mode Bureau amélioré : meilleure prise en charge des écrans externes via USB-C avec fenêtres redimensionnables.

: meilleure prise en charge des écrans externes via USB-C avec fenêtres redimensionnables. CarPlay : interface encore plus moderne et intégration approfondie avec les fonctionnalités de l’iPhone.

La bêta développeur sera suivie par plusieurs mois de tests tout l’été avant la version finale prévue en septembre 2026, avec la sortie des nouveaux iPhone. Vous comptez installer la bêta d’iOS 27 dès le premier jour ou vous préférez attendre la version stable ?