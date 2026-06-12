iOS 27 : les nouveautés Santé et Sport annoncées par Apple

Apple a profité de la WWDC 2026 pour enrichir significativement ses applications Santé et Exercices dans iOS 27. Même si le grand projet de service de santé par IA a été abandonné (ou repoussé), plusieurs fonctionnalités concrètes et utiles arrivent cet automne, dont l'analyse nutritionnelle par photo et le suivi de la ménopause.

1. Refonte de l’application Santé

On commence par l’application Santé qui bénéficie d’un nouveau design plus moderne :

La section Parcourir passe à un affichage en cartes colorées, beaucoup plus visuel et agréable.

Une barre de navigation inférieure unique remplace l’ancien bouton Recherche.

2. Visual Intelligence pour la nutrition

Autre nouvelle fonctionnalité très pratique : grâce à Visual Intelligence, vous pouvez photographier un aliment avec l’appareil photo (en mode Siri) pour obtenir instantanément une analyse nutritionnelle.



L’IA vous indique :

Si l’aliment est très transformé

S’il est riche en protéines, en sucres, etc.

Un score nutritionnel global (de très faible à très élevé)

Note : Cette fonctionnalité ne synchronise pas les données dans l’application Santé, mais elle reste très utile au quotidien. Elle nécessite un iPhone 15 Pro ou un modèle plus récent. Elle n'est pas disponible en France à l'heure de ces lignes.

3. Suivi du cycle : prise en charge de la périménopause et ménopause

Gros progrès dans le suivi du cycle des femmes avec :

Détection automatique de la périménopause grâce à l’analyse des données sur plusieurs années.

Notifications intelligentes pour les utilisatrices de 40 ans et plus.

Suivi des symptômes et accès à des ressources éducatives.

Nouveaux entraînements Fitness+ spécialement conçus pour la périménopause et la ménopause.

4. Autres améliorations importantes

Mise à jour des données plus rapide dans l’application Santé.

Cartes d’itinéraires et mesure de distance plus précises dans Exercices (notamment sur tapis de course).

Synchronisation du nombre de pas entre l’app Santé et l’app Exercices.

GymKit étendu à l’iPhone : vous pouvez maintenant connecter directement votre iPhone à des tapis de course, vélos d’intérieur et autres équipements de salle de sport (sans Apple Watch).

Fonctionnalités de sécurité pour les enfants

Comme vu cette semaine, Apple renforce également le contrôle parental dans Santé avec de nouveaux outils permettant aux parents de mieux gérer le contenu et le temps d’écran de leurs enfants, avec des recommandations basées sur des recherches scientifiques.

Disponibilité

iOS 27 est actuellement en bêta développeur. La bêta publique arrivera en juillet, et la version finale sera déployée cet automne 2026.



Quelle est la nouveauté "santé" d’iOS 27 qui vous intéresse le plus ?