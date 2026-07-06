Bêta 3 pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27

Apple continue sur sa lancée en rendant disponible la troisième bêta auprès des développeurs pour ses différents systèmes que sont iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.



Pour mémoire, Apple a placé Siri AI, Apple Intelligence et l'évolution du design Liquid Glass (plus lisible) au cœur des mises à jour, sauf que l'Europe n'a pas droit au premier cité pour le moment.



Comme d’habitude, les développeurs enregistrés au programme Apple Developer peuvent les télécharger directement depuis l’application Réglages sur leurs appareils compatibles. Si vous êtes intéressés, voyez comment installer iOS 27 bêta.

Une bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour "27" incluent les nouveautés présentées lors du keynote WWDC 26, avec toujours un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, mais plus lisible et personnalisable. Mais surtout, Apple a lancé Siri AI (non disponible en Europe), boosté par Apple Intelligence et de nombreuses petites évolutions pour le quotidien ainsi qu'un gain substantiel de performances. Apple parle carrément de 30 à 80 % de vélocité en plus dans les actions de tous les jours comme ouvrir une app ou prendre une photo.

Les nouveautés de la bêta 3

Pour cette nouvelle bêta, vous retrouverez ci-dessous les nouveautés dénichées sur chaque plateforme.

iOS 27 bêta 3

Légère modification de l'animation colorée de Siri AI.

Les curseurs de personnalisation vocale de Siri (rythme et expressivité) fonctionnent désormais sur iPhone 17 Pro et iPhone Air.

Le mode Siri dans l’app Appareil photo nécessite lui aussi l'activation de Siri AI.

L’app Réglages remplace la mention d’indexation par “Optimisation de la recherche et de Siri”.

Certains utilisateurs voient les ressources d’Apple Intelligence retéléchargées, ce qui réinitialise temporairement l’accès Siri AI.

L’icône de l’app Rappels change de style, avec des puces colorées désormais évidées plutôt que pleines.

Un nouveau fond d’écran Golden Gate Bridge fait son apparition sur macOS 27.

Siri AI est maintenant actif sur Apple Watch (pas en Europe)

Un maximum de nouveautés "27"

Comme chaque année, parcourez notre site / app pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS27, iPadOS27, macOS27, watchOS27, tvOS27 et visionOS27.



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles dans le courant du mois de juillet selon Apple, avec un lancement complet pour le public en septembre. Les nouveaux logiciels accompagneront alors l'iPhone 18 Pro / Pro Max et surtout l'iPhone Ultra, le premier pliable de la marque.