macOS 27 Golden Gate : téléchargez les nouveaux fonds d’écran officiels

Apple a levé le voile sur macOS 27 Golden Gate lors de la WWDC 2026. Même si la mise à jour ne sortira pas avant cet automne auprès du grand public, vous pouvez déjà récupérer les magnifiques fonds d’écran officiels en version Light et Dark.

Des fonds d’écran élégants et modernes

Contrairement à la tradition des parcs nationaux, Apple a cette année choisi de nommer sa mise à jour d’après l’emblématique Golden Gate Bridge (pont) de San Francisco.



Les nouveaux wallpapers suivent le thème Liquid Glass avec un design minimaliste et élégant : des formes courbes fluides qui composent subtilement le nombre « 27 ». Le rendu est particulièrement réussi, avec une belle profondeur et des dégradés qui s’adaptent parfaitement au style de macOS 27.



Vous trouverez deux versions pour chaque fond d’écran :

Version Light

Version Dark

Comment installer un fond d’écran sur macOS 27

Téléchargez l’image souhaitée Ouvrez Réglages Système → Fond d’écran Cliquez sur Ajouter une photo ou faites simplement glisser l’image sur la miniature en haut Choisissez l’option Tous les espaces ou un bureau spécifique

Astuce : Vous pouvez aussi faire un clic droit sur une image dans Finder ou Safari et choisir Définir comme fond d’écran.



Ces fonds d’écran sont parfaitement optimisés pour les MacBook Pro, iMac, Mac Studio et Mac mini avec écran Liquid Retina ou Liquid Retina XDR. Ils peuvent aussi être appliqués sur iPad et iPhone, selon vos besoins.