macOS 27 Golden Gate entame la fin du support du DVD sur Mac

Apple continue sa modernisation de macOS. Avec macOS 27 Golden Gate, attendu cet automne en version finale, le support intégré des DVD disparaît définitivement. Le framework DVDPlayback n’est plus présent dans le SDK de la nouvelle version, signifiant que les applications natives ne pourront plus lire les disques DVD de manière native.

Un adieu progressif au DVD Player

Le célèbre lecteur DVD intégré à macOS, caché dans le dossier /System/Library/CoreServices/Applications, devient obsolète. Apple n’a pas mis à jour ce framework depuis des années, entraînant une lecture saccadée et de faible qualité sur les disques modernes. La firme l’avait déjà caché dans le système, avant de l'abandonner complètement.



Dans les notes de la bêta 2 de macOS 27, Apple indique que le framework sera complètement supprimé dans une future version. Pour l’instant, macOS 27 Golden Gate pourrait encore inclure l’application DVD Player, mais elle ne fonctionnera plus correctement sur les nouveaux Mac ou après une mise à jour ultérieure.

Pourquoi Apple abandonne-t-elle le DVD ?

Le DVD est une technologie du siècle dernier. La majorité des utilisateurs ont migré vers le streaming (Netflix, Apple TV+, Disney+), les fichiers numériques ou les Blu-ray via des lecteurs externes. Maintenir un support natif coûteux et peu performant n’a plus de sens pour Apple, qui privilégie la simplification et la sécurité de son écosystème. Les Mac récents n’intègrent d’ailleurs plus de lecteur DVD intégré depuis longtemps. Seuls les utilisateurs équipés d’un lecteur externe USB ou SuperDrive étaient encore concernés.

Que faire pour lire vos DVD après macOS 27 ?

La solution la plus simple reste VLC Media Player, gratuit, puissant et régulièrement mis à jour. Il gère parfaitement les DVD, avec une meilleure qualité d’image et de nombreuses options (sous-titres, menus, etc.). D’autres alternatives existent comme HandBrake pour ripper vos disques au format numérique (légalement pour usage personnel).



Si vous possédez une importante collection de DVD, il est temps d’anticiper :

Mettre à jour vos logiciels tiers avant la sortie stable de Golden Gate.

Numériser progressivement vos disques pour les stocker sur un NAS, un disque externe ou iCloud.

Vérifier la compatibilité de vos lecteurs externes avec les futures versions de macOS.

Un macOS 27 tourné vers l’avenir

Ce retrait s’inscrit dans une stratégie plus large : macOS 27 Golden Gate apporte de nombreuses améliorations (Apple Intelligence étendue, Siri AI, performances optimisées) tout en supprimant les technologies obsolètes. Apple avait, par le passé, par exemple abandonné le support des disquettes, des ports FireWire, du lecteur de disque et autre, souvent avant les autres.



Pour les nostalgiques du DVD, c’est la fin d’une ère. Pour la majorité des utilisateurs, cela ne changera rien. macOS 27 Golden Gate devrait être lancé officiellement en septembre 2026, peu après le keynote des iPhone 18 Pro / Pro Max / Ultra.