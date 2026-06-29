Keynote iPhone 18 Pro / iPhone Ultra : rendez-vous le 8 ou 9 septembre

Apple devrait tenir son traditionnel keynote de rentrée le mardi 8 ou mercredi 9 septembre 2026. C’est ce que confirme Mark Gurman de Bloomberg, qui indique qu’Apple ne prévoit pas de décaler son calendrier habituel. C'était aussi notre prédiction en mai dernier.

Ce qui sera présenté lors de du keynote

Contrairement aux années précédentes, Apple ne présentera pas toute la gamme d’iPhone en même temps, mais "seulement" les :

En effet, l'iPhone 18 standard (et l’iPhone 18e) ne sera pas au programme. Il est reporté au printemps 2027. Idem pour l'iPhone Air 2, qui serait affublé d'un second capteur photo et d'une meilleure batterie, mais pas avant mars 2027.

Petit détail qui peut avoir son importance, l’iPhone Ultra devrait être annoncé en septembre, mais sa commercialisation pourrait intervenir quelques semaines ou mois plus tard, à l’image de l’iPhone X en 2017. Apple avait eu du mal avec la production initiale, due la complexité d'assemblage et avait préféré décalé le lancement.

Un nouveau visage pour cette keynote

Autre particularité : ce sera la première keynote présentée par John Ternus, qui deviendra officiellement CEO d’Apple le 1er septembre 2026. Tim Cook restera président du conseil d’administration.



Cet keynote s’annonce particulièrement important avec l’arrivée du premier iPhone pliable (iPhone Ultra) et le changement de leadership. Le fait que le modèle standard soit décalé rend cette présentation un peu atypique, mais très centrée sur les modèles haut de gamme.





Vous êtes impatient de découvrir l’iPhone Ultra ? Rappelons que la firme de Cupertino dévoilera aussi d'autres produits, comme l'Apple Watch Series 12, l'Apple Watch Ultra 4 ou encore, probablement, une nouvelle Apple TV et de nouveaux HomePod.