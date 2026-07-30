Qualcomm anticipe une forte baisse de ses revenus liés à Apple dès le T4 2026

Qualcomm s’attend à ce que ses revenus provenant d’Apple diminuent plus vite que ce qui avait été initialement envisagé. C’est ce qu’a indiqué son PDG, Cristiano Amon, dans une interview à Reuters après la publication des résultats du troisième trimestre fiscal 2026. Logique, après le lancement des modems Apple, mais plus précoce que prévu.

Une part plus faible dans les prochains iPhone

Selon Amon, des contraintes d’approvisionnement vont réduire la part des composants Qualcomm dans le prochain lancement d’iPhone, bien en dessous de l’estimation initiale de 20 %. Le recul des revenus liés à Apple devrait commencer dès le quatrième trimestre.

Parallèlement, Qualcomm a annoncé une hausse de ses prix à partir du 1er septembre, justifiée par l’augmentation des coûts dans la chaîne d’approvisionnement. « Nous ne faisons que répercuter les fortes hausses de coûts que nous subissons », a précisé le dirigeant.

Un avenir moins centré sur les smartphones

Pour l’exercice fiscal 2027, Qualcomm prévoit que la majorité de ses ventes de puces proviendra d’autres catégories que les smartphones. La croissance de son activité data center devrait compenser la perte des revenus liés à Apple enregistrés en 2026.

Apple développe ses propres modems

Apple a déjà commencé à intégrer ses propres puces modem C1 et C1X, notamment dans les iPhone 16e, 17e et iPhone Air. Les rumeurs indiquent que la marque pourrait accélérer cette transition dès la gamme iPhone 18, avec un modem C2 censé offrir de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique que les solutions Qualcomm.

Les deux entreprises sont liées par un accord de licences de brevets qui court jusqu’en mars 2027. Il reste à savoir si Apple le renouvellera ou s’orientera vers une utilisation généralisée de ses propres modems.