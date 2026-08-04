John Ternus fait sortir Laura Legros de sa retraite

Le futur CEO d’Apple, John Ternus, a décidé de faire revenir Laura Legros, ancienne vice-présidente de l’ingénierie hardware, qui avait pris sa retraite en 2022. Selon Bloomberg, elle rejoindra son équipe et travaillera de manière transversale au sein de l’entreprise, en lui rendant compte directement.

Une collaboratrice de confiance

Avant son départ, Laura Legros figurait parmi les adjointes les plus proches de Ternus. Elle était notamment chargée de la livraison des produits, des calendriers de développement et de la coordination entre les équipes d’ingénierie. Elle est également montée sur scène lors d’événements Apple, notamment pour présenter le MacBook Air 2018 et l’iPad Air 4 de 2020.

Laura Legros en 2020 pour l'iPad Air 4.

Une transition déjà bien engagée

Alors qu’il se prépare à prendre ses fonctions le 1er septembre, John Ternus multiplie les actions de transition. Il accompagne Tim Cook, dirige déjà des réunions d’exécutifs, travaille sur les plans produits avec les dirigeants de l’entreprise et passe du temps avec les équipes design.

Tim Cook, de son côté, restera chez Apple en tant que président exécutif, avec un rôle notamment tourné vers les relations avec les décideurs politiques à travers le monde.

Le retour de Laura Legros confirme que Ternus s’entoure de profils expérimentés et de confiance pour amorcer sa prise de fonction à la tête d’Apple.

Que pensez-vous de cette nomination ? Un bon signal pour la transition selon vous ?