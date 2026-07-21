Apple renforce encore son empreinte immobilière à Sunnyvale

Après une année 2025 particulièrement active sur le plan immobilier, Apple poursuit son expansion dans la Silicon Valley. La firme vient de signer un nouveau bail important à Sunnyvale.

Un immeuble de près de 11 700 m²

Comme l’a repéré The Mercury News, Apple a conclu un accord pour louer un bâtiment de bureaux de 11 687 m² (125 800 pieds carrés) au 580 North Mary Avenue.

Ce nouveau bail marque la première grande opération immobilière rapportée d’Apple dans la région en 2026, après une année 2025 marquée par des investissements massifs.

Un investissement colossal en 2025

L’année dernière, Apple avait multiplié les acquisitions dans le South Bay pour un montant total dépassant le milliard de dollars :

Le complexe Cupertino Gateway (trois bâtiments) pour 166,9 millions de dollars

Le campus Mathilda Commons (deux bâtiments) à Sunnyvale pour 350 millions de dollars

Le campus Mathilda voisin (quatre bâtiments) pour 365 millions de dollars

Deux immeubles le long de Stevens Creek Boulevard à Cupertino pour 216 millions de dollars

Au total, Apple a ajouté plus de 139 355 m² d’espaces de bureaux et de laboratoires dans la Baie en 2025.

Le marché des bureaux se redresse

Ce nouveau bail intervient alors que l’activité locative des bureaux dans le South Bay montre des signes encourageants. Le taux de vacance s’établit à 14,1 % au deuxième trimestre 2026, en nette amélioration par rapport aux trimestres précédents (selon Colliers, qui inclut le comté de Santa Clara et Fremont).

D’autres géants de la tech suivent le mouvement : Amazon a notamment signé un bail pour 29 415 m² (316 600 pieds carrés) au 1000 Enterprise Way, également à Sunnyvale.

Apple consolide sa présence locale

Ces investissements successifs confirment la stratégie d’Apple de renforcer durablement son empreinte dans le cœur de la Silicon Valley, probablement pour accueillir de nouvelles équipes de recherche et développement.

On continue de suivre avec attention les mouvements immobiliers de la marque, qui reste l’un des acteurs les plus dynamiques de la région. Apple ne connaît pas la crise.