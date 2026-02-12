Claude renforce son offre gratuite pour faire mal à ChatGPT

Anthropic renforce son IA Claude en rendant accessibles à tous les utilisateurs gratuits plusieurs outils puissants, au moment même où OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT pour les comptes non payants. La bataille de l’intelligence artificielle monte d’un cran supplémentaire.

Claude prend OpenAI à contrepied

OpenAI a commencé, le 10 février 2026, à tester des publicités dans ChatGPT aux États-Unis. Celles-ci apparaissent pour les utilisateurs connectés sur les formules gratuite et Go (environ 8 $/mois). Les abonnements supérieurs (Plus, Pro, Business, Enterprise, Education) restent sans publicité. Les annonces sont clairement séparées des réponses, ne modifient pas les contenus générés et respectent la confidentialité des conversations (les annonceurs n’y ont pas accès). Cette stratégie vise à financer un accès plus large à des fonctionnalités avancées tout en maintenant la confiance des utilisateurs. OpenAI perd des millards chaque jour à cause de la consommation énergétique de sa plate-forme.

À l’opposé, Anthropic a réaffirmé le 4 février 2026 son engagement ferme : Claude restera totalement sans publicité. Cette position, présentée comme un choix philosophique (« Claude est un espace pour penser »), s’oppose directement aux incitations publicitaires jugées incompatibles avec une IA vraiment utile et alignée sur l’utilisateur.



Dans cette logique, Anthropic a annoncé une extension significative de son offre gratuite. Les utilisateurs sans abonnement accèdent désormais à des fonctionnalités auparavant réservées aux plans payants :

Création et édition de fichiers : Avec le modèle performant Sonnet 4.5, les utilisateurs gratuits peuvent générer, modifier et travailler directement sur des documents dans leurs conversations. Claude crée des tableurs Excel, des présentations PowerPoint, des documents Word et des fichiers PDF. (Les abonnés Pro conservent l’accès au modèle plus avancé Opus pour ces tâches.)

Avec le modèle performant Sonnet 4.5, les utilisateurs gratuits peuvent générer, modifier et travailler directement sur des documents dans leurs conversations. Claude crée des tableurs Excel, des présentations PowerPoint, des documents Word et des fichiers PDF. (Les abonnés Pro conservent l’accès au modèle plus avancé Opus pour ces tâches.) Connecteurs vers des services tiers : Gratuitement, Claude peut désormais se connecter à de nombreuses applications et plateformes externes, dont Google Workspace, Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma, WordPress, et d’autres. Cela permet d’intégrer Claude dans des flux de travail réels sans payer.

Gratuitement, Claude peut désormais se connecter à de nombreuses applications et plateformes externes, dont Google Workspace, Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma, WordPress, et d’autres. Cela permet d’intégrer Claude dans des flux de travail réels sans payer. Skills (compétences spécialisées) : Ces ressources réutilisables apportent une expertise sectorielle. Anthropic fournit des skills intégrées pour PowerPoint, Excel, Word et PDF ; les utilisateurs peuvent aussi créer leurs propres skills personnalisées en s’appuyant sur leur savoir-faire ou les connaissances de leur organisation.

De plus, les utilisateurs gratuits bénéficient désormais du résumé de conversation : Claude condense automatiquement le contexte antérieur, ce qui permet des échanges beaucoup plus longs et fluides sans repartir de zéro à chaque fois. C’est aussi très bien pour éviter de perdre une grande partie du contexte.



Les limites d’utilisation globale du plan gratuit restent toutefois inchangées (les gros utilisateurs peuvent toujours atteindre des plafonds).

En démocratisant ces outils productifs tout en restant sans pub, Anthropic positionne clairement Claude comme une alternative attractive pour ceux qui recherchent une expérience IA propre, puissante et sans interruptions publicitaires. Claude est l’IA plébiscitée par les développeurs pour sa précision et sa flexibilité.

Télécharger l'app gratuite Claude by Anthropic