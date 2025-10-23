L'application myAudi s'offre un nouveau design et ChatGPT

Audi vient de lancer une mise à jour importante pour son application MyAudi. Au-delà d'une nouvelle interface plus moderne et plus rapide, la marque à décidé d'intégrer ChatGPT en tant qu'assistant IA. Une preuve supplémentaire de la confiance accordée par les grandes marques à OpenAI et son intelligence artificielle, Apple en tête de liste.

myAudi se refait une beauté et accueille ChatGPT

Audi vient de moderniser son application MyAudi, qui devient bien plus qu’un simple outil de gestion de véhicule. L’objectif est clair : offrir une expérience fluide entre la voiture, le smartphone et l’écosystème numérique de la marque. L’interface a été totalement repensée avec un design plus clair et des accès rapides aux principales fonctions, comme l’état du véhicule, la localisation ou le verrouillage à distance. L’application synchronise désormais plus efficacement les informations entre les différents supports, qu’il s’agisse du téléphone, du portail web ou du système embarqué du véhicule.

La grande nouveauté, c’est l’arrivée de ChatGPT, intégré directement dans MyAudi. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de dialoguer avec leur voiture en langage naturel. On peut par exemple demander à l’assistant pourquoi un voyant est allumé, comment planifier un trajet ou encore obtenir des conseils d’entretien spécifiques à son modèle. L’IA puise ses réponses dans la documentation technique du véhicule et les services connectés d’Audi. À terme, l’assistant devrait aussi être capable d’anticiper certains besoins, comme suggérer une recharge ou un contrôle d’entretien selon l’usage du conducteur.

Audi précise toutefois que la confidentialité reste une priorité : les données envoyées à ChatGPT ne contiennent aucune information sensible sur le véhicule. Le développement a été mené en partenariat avec Cariad, la division logicielle du groupe Volkswagen, afin d’assurer une intégration sécurisée et compatible avec les futures mises à jour du système. Cette nouvelle approche fait partie de la stratégie d’Audi visant à transformer ses véhicules en véritables plateformes logicielles évolutives.

Outre l’IA, les propriétaires peuvent désormais utiliser leur montre connectée comme clé numérique pour verrouiller, déverrouiller ou démarrer leur véhicule. Exactement comme avec le smartphone. Il est aussi possible de partager un accès temporaire, pratique pour prêter sa voiture sans clé physique. Les conducteurs de modèles électriques bénéficient d’outils avancés : planification intelligente des recharges, affichage des bornes compatibles, préconditionnement thermique de la batterie et suivi détaillé de la consommation.

L’application intègre également un espace “Shopping” où l’on peut découvrir des accessoires ou activer de nouveaux services numériques adaptés à son modèle. L’ensemble de l’interface a été simplifié, les informations les plus importantes sont mieux hiérarchisées et les temps de chargement ont été réduits. Cette refonte place MyAudi au centre de l’écosystème numérique de la marque, avec ChatGPT comme moteur d’une nouvelle relation entre le conducteur et sa voiture.

Télécharger l'app gratuite myAudi