Claude AI restera sans publicité contrairement à ChatGPT

Anthropic annonce que Claude, son assistant IA, ne comportera "jamais" de publicités. Une décision stratégique pour préserver la confiance des utilisateurs et garantir une aide véritablement désintéressée.

Claude restera sans publicité, mais ne jamais dire "jamais"

Anthropic vient de prendre une position ferme en annonçant que Claude ne sera "jamais" financé par la publicité. Contrairement aux moteurs de recherche ou aux réseaux sociaux où les contenus sponsorisés sont devenus la norme, l’entreprise souhaite préserver l’intégrité des conversations avec son assistant IA.



Cette décision repose sur la nature même des échanges avec Claude. Les analyses montrent qu’une part significative des conversations aborde des sujets sensibles ou personnels, similaires à ceux que l’on partagerait avec un conseiller de confiance. D’autres utilisations concernent des tâches complexes d’ingénierie logicielle ou de réflexion approfondie. Dans ces contextes, l’apparition de publicités serait non seulement incongrue, mais potentiellement inappropriée.

Le modèle publicitaire introduirait des incitations contradictoires avec la mission de Claude d’être authentiquement utile. Prenons l’exemple d’un utilisateur mentionnant des troubles du sommeil. Un assistant sans publicité explorerait librement les causes potentielles selon ce qui semble le plus pertinent. Un assistant financé par la publicité devrait aussi considérer les opportunités commerciales, créant un conflit d’intérêts subtil mais réel.

Anthropic mise sur un modèle économique direct basé sur les contrats d’entreprise et les abonnements payants. Cette approche permet de réinvestir les revenus dans l’amélioration de Claude sans vendre l’attention ou les données des utilisateurs. L’entreprise continue néanmoins d’élargir l’accès à Claude via des programmes éducatifs dans plus de 60 pays et des tarifs préférentiels pour les organisations à but non lucratif.



L’entreprise n’exclut pas le commerce dans Claude, mais uniquement lorsqu’il est initié par l’utilisateur, jamais par des annonceurs. L’objectif reste clair en faisant de Claude un outil de pensée digne de confiance, semblable à un carnet de notes ou un tableau blanc où aucune publicité ne vient perturber la réflexion.

On peut aussi noter que cette initiative répond directement à la récente annonce d’OpenAI, qui a pour la première fois confirmé l’arrivée de publicités dans ChatGPT, une manière subtile de séduire les utilisateurs déçus par cette décision.

