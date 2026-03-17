Amazon FRAmazon propose une nouvelle page « getitfast » pour les livraisons en 1 ou 3 heures

Amazon vient de lancer une page dédiée (amazon.com/getitfast) qui affiche précisément les articles que vous pouvez recevoir en 1 heure ou en 3 heures dans votre zone. Elle inclut de nouveaux filtres de recherche pratiques et des étiquettes directement sur les produits, pour repérer en un clin d'œil ces options éclair – plus besoin de chercher partout ! Malheureusement, cette fonctionnalité est pour le moment réservé à nos amis américains. Dommage, car Apple y possède une boutique officielle depuis 2018.

Amazon est toujours plus rapide !

Que ce soit pour un cadeau de dernière minute, un ingrédient oublié ou juste pour éviter une frustration (un sujet sensible de nos jours), ça rend les achats super fluides et agréables. Amazon étend aussi ses options de livraison le jour même aux États-Unis : la livraison en 1 heure est déjà disponible dans des centaines de villes et bourgs (des grandes comme Los Angeles, Chicago et Washington D.C., mais aussi des plus petites comme Des Moines dans l'Iowa, Boise dans l'Idaho ou American Fork dans l'Utah).

© Amazon.

De son côté, la livraison en 3 heures touche plus de 2 000 localités, y compris des banlieues et villes moyennes comme Cornwall en Pennsylvanie, Harrah en Oklahoma ou Arabi en Louisiane. Le tout est disponible 7 jours sur 7, et ils prévoient d'étendre ces services encore plus largement dans les prochains mois !Ils ont testé des livraisons en 30 minutes à Seattle et Philadelphie, et ils améliorent constamment avec des robots intelligents et des centres de distribution locaux pour toucher plus de régions, même rurales.



Les tarifs sont les suivants :

Livraison en 1 heure : 9,99 $ pour les membres Prime / 19,99 $ pour les autres

Livraison en 3 heures : 4,99 $ pour Prime / 14,99 $ sinon

Livraison standard le jour même : gratuite pour Prime sur les commandes de plus de 25 $ (ou 12,99 $ sinon)

Si vous vivez aux US, rendez-vous simplement sur amazon.com/getitfast, choisissez vos articles et profitez de la vitesse !

Disponibilité en France (mise à jour mars 2026)

En France, Amazon ne propose toujours pas les options de livraison en 1 heure ou 3 heures comme aux États-Unis. Il n'y a pas de page équivalente « getitfast » ni de filtres pour des délais ultra-courts (1h/3h) sur Amazon.fr à ce jour.



En revanche, les membres Prime profitent de plusieurs options rapides :

Livraison le soir même (Evening Express / Livraison Mon Jour Amazon) : dans les zones éligibles (certains codes postaux à Paris, en Île-de-France, à Lyon, Lille et environs). Livraison le jour même, généralement entre 18 h et 22 h (ou 19 h-22 h selon les cas). Commandez avant l'heure limite indiquée sur la page produit (souvent avant 11 h ou midi). Gratuite pour Prime sur les commandes ≥ 35 € ; sinon 3,99 € par envoi.

Livraison express / prioritaire : souvent le lendemain (1 jour ouvré) ou en 2-3 jours, gratuite pour Prime sans minimum dans la plupart des cas.

Autres infos : Livraison le dimanche possible dans certaines grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, etc.). Amazon continue d'améliorer ses vitesses en France (forte croissance des livraisons le jour même en 2025), mais les options « 1 heure » restent limitées aux États-Unis pour l'instant.

Qui a souvent besoin de la livraison Prime le jour même ou le lendemain ? En commandant notre nouveau MacBook Neo sur Amazon, nous avions pu l'avoir le soir même !

Télécharger l'app gratuite Amazon FR

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