Suivez les livraisons de cadeaux du Père Noël via le Santa Tracker de Google

Joyeux Noël 🎄 !

Ceux qui ont été sages cette année attendent certainement avec impatience la hotte pleine de cadeaux du Père Noël. Si tel est le cas, sachez que Google a lancé aujourd'hui sa fonctionnalité annuelle de suivi du Père Noël, qui permet de visualiser en temps réel le voyage du Père Noël depuis le Pôle Nord. Une fois de plus, ce héros va livrer des cadeaux à la plupart des enfants du monde entier !

Mais où est le Père Noël ?

Le Santa Tracker de Google perpétue une tradition vieille de deux décennies, permettant aux petits et grands de suivre les déplacements du joyeux barbu tout au long du 24 décembre. Il est en effet possible de suivre le Père Noël et ses rennes pendant qu'ils accomplissent joyeusement leur important travail.

Le site santatracker.google.com est visible depuis n'importe quel navigateur web sur iPhone, iPad et Mac, mais aussi sur PC, Linux et Android. Ce site s'améliore d'année en en année. Pour Noël 2023, le Santa Tracker propose une carte en direct de l'emplacement actuel du Père Noël, de son prochain arrêt, un flux vidéo en direct de son voyage et l'heure estimée à laquelle il arrivera à chaque endroit spécifique. On peut également apercevoir des photos des lieux où il s'est déjà rendu, un décompte en direct des cadeaux livrés et la distance qui le sépare actuellement de votre lieu de résidence. Mais ce n'est pas tout, le site propose également une sélection de jeux, d'activités créatives et de vidéos à regarder. De quoi faire patienter les plus excités !

Des applications pour suivre le Père Noël

D'autres services de suivi du Père Noël sont également disponibles, comme l'application NORAD Tracks Santa Claus ou encore l'application Santa Tracker and Status Check. Mais le site de Google est vraiment le plus attractif, plein de couleurs et traduit en français.



Qu'avez-vous commandé pour Noël ? Un produit Apple ?



Sachez qu'on retrouve encore quelques promotions avec une livraison ultra rapide sur Amazon comme les AirTags, l'Apple TV 4K, le MacBook Air M2 !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.