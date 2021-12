Revente des cadeaux de Noël : Rakuten bat un record d'annonces sur son Market Place

Ça nous est tous déjà arrivé de recevoir un cadeau et de nous rendre compte au déballage que ce n'est pas du tout ce qu'on espérait. Certains vont prendre la décision de le garder et d'autres vont immédiatement le revendre sur internet. Ce phénomène de la revente des cadeaux de Noël se constate chaque année, mais d'après Rakuten, il n'a jamais été aussi important depuis la création du site en 2000.

600 000 annonces le 25 décembre à 15h00

Noël est le meilleur moment pour faire plaisir, autour d'un bon repas en famille, on déballe après le dessert les cadeaux qui attendent depuis le début de la soirée au pied du sapin. Si on croit que nos proches connaissent par cœur nos goûts et vont forcément nous offrir le cadeau parfait, c'est parfois la douche froide...



De plus en plus de Français n'hésitent plus à mettre en ligne leur cadeau de Noël quelques heures seulement après l'avoir reçu, un comportement qui pourrait donner des remords, mais visiblement ce n'est pas le cas pour tout le monde.

À travers un communiqué, Rakuten a expliqué que le nombre d'annonces sur son Market Place a littéralement explosé pour la journée de Noël. Alors que normalement, c'est quelques milliers de nouvelles annonces (voire des dizaines de milliers certain jour), le site a constaté un ajout de 600 000 annonces le 25 décembre à 15h.

Les utilisateurs de Rakuten créent des annonces pour tout type de cadeau, on retrouve des vêtements, des outils de bricolage, des livres, des DVD/Blu-Ray, mais aussi des produits qui rencontrent pourtant du succès comme les iPad, les enceintes connectées, les iPhone...

Si beaucoup de personnes se sont pressées pour revendre leur cadeau de Noël, d'autres préfèrent attendre un peu. Rakuten déclare que de nombreuses annonces vont arriver jusqu'à la fin du mois de janvier.

Les femmes ont plus tendance à revendre leurs cadeaux

Rakuten a voulu chercher pourquoi on revendait nos cadeaux. Dans les statistiques récoltées, il s'avère que ce sont les femmes qui revendent le plus souvent les cadeaux de Noël, elles sont 53% à publier des annonces sur internet.

La majorité des personnes (41%) interrogées expliquent que s'ils font cela, c'est tout simplement parce que le cadeau ne leur plaît pas. 32% affirment que le cadeau leur a plu, mais qu'ils n'en auront aucune utilité. 23% ont déjà le même produit et 16% rejettent la faute sur la taille trop petite ou trop grande (ce dernier chiffre concerne les vêtements).



Dans le sondage de Rakuten, beaucoup expriment le fait de ne pas pouvoir revendre un cadeau à cause de remords qui pourraient apparaître une fois l'article expédié vers l'acheteur.

Pour conclure, 1 personne sur 10 dit revendre le cadeau pour se faire de l'argent.



