Apple lance son guide des cadeaux de Noël 2022

Apple a annoncé le lancement de son désormais traditionnel guide des cadeaux de Noël pour l’édition 2022, ainsi que du contenu saisonnier sur l'ensemble de ses services. Une manière de relancer l’intérêt des clients qui vont commencer à remplir leur hotte en vue des festivités qui arrivent le mois prochain.

Les produits mis en avant pour Noël

À partir d'aujourd'hui, le guide annuel des cadeaux de Noël d'Apple est disponible sur son site web pour aider les clients à choisir plus facilement les cadeaux appropriés. Simultanément, les Apple Store du monde entier proposeront une assistance personnalisée pour les achats de Noël, des recommandations de cadeaux et des options de livraison et d'enlèvement. Apple a également mis en avant les valeurs de reprise, les offres des opérateurs, les gravures gratuites pour les appareils éligibles, les options de financement, l'assistance à la configuration des appareils et la politique de retour étendue.

Concrètement, on retrouve les derniers produits de la pomme, à savoir :

Du contenu « esprit de Noël »

Parallèlement au guide des cadeaux de Noël, Apple a souligné la première de "Spirited" sur Apple TV+ plus tard ce mois-ci, une comédie musicale de Noël avec Ryan Reynolds et Will Ferrell, ainsi que les listes de lecture Carols Covered et Classical Carols Covered pour vous mettre dans l’ambiance sur Apple Music.