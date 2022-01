Apple publie sa sélection de cadeaux pour la Saint-Valentin 2022

Apple a publié un nouveau guide de cadeaux pour la Saint-Valentin 2022 avec des catégories telles que la musique, la santé, le divertissement, la créativité, la photographie et la vidéo. On y retrouve, comme chaque année, les produits phares du constructeurs, souvent dans une nuance rose / violette. De bonnes idées pour ceux qui fêtes la Saint-Valentin, et même ceux qui n'attendent pas ce genre d'occasion pour gâter leurs proches.

Joyeuse Saint-Valentin 2022

Le guide de cadeaux met en avant une grande variété de produits et d'accessoires Apple pour la Saint-Valentin, avec certaines des options les plus abordables, notamment un bracelet Apple Watch, une coque pour iPhone, un AirTag, des AirPods, un Apple Pencil, un chargeur MagSafe ou encore un HomePod mini. Tout cela est affiché à moins de 150€. Et pour ajouter une touche personnalisée, Apple rappelle qu'en commandant sur son site, vous pouvez bénéficier d'une gravure gratuite sur certains appareils, notamment l'iPhone, l'iPad, l'Apple Pencil, les AirPods et l'AirTag.



Bien sûr, vous avez également les derniers iPhone 13, Apple Watch 7 et autre iPad Mini 6 par exemple si votre budget est plus conséquent.

Si vous ne savez pas quoi prendre, n'oubliez pas les cartes-cadeaux Apple qui restent une valeur sûre. Cette sorte de bon d'achat peut être utilisé pour des produits et accessoires de l'Apple Store, mais aussi des applications sur l'App Store, ou bien des abonnements à des services comme Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple News+, Apple Arcade, le stockage iCloud+ et bien d'autres.



Consultez cette page si vous voulez voir toute la sélection Saint-Valentin d'Apple en attendant le 14 février prochain.