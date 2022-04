Google Maps annonce les feux rouges, le prix des péages, un nouveau widget et plus encore

Alban Martin

De grandes améliorations sont prévues pour Google Maps sur iOS d'après un nouvel article sur le blog du géant américain qui expliquait récemment abandonner le style Material sur iOS pour respecter les directives d'Apple. On parle d'une nouvelle application indépendante Sur Apple Watch, un nouveau widget avec ses trajets favoris, une complication pour rentrer à la maison en un tap, le prix des péages sur votre trajet ou encore les feux de signalisation.

Google Maps bientôt encore plus pratique sur iOS

Comme l'explique le communiqué, la prochaine mise à jour apportera un nouveau widget pour l'écran d'accueil de Google Maps. Le widget des trajets épinglés vous permettra d'accéder à vos itinéraires favoris dans l'onglet "Go" directement depuis votre écran d'accueil. Vous pouvez voir votre heure d'arrivée, le prochain départ de votre trajet en transit, et même une suggestion d'itinéraire si vous êtes en voiture. Le widget de recherche actuel de l'application sera également réduit en taille.



La version Apple Watch de l'application sera bientôt complètement indépendante. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin de votre iPhone à proximité pour naviguer sur la montre. Vous pourrez sélectionner un raccourci depuis votre tocante pour lancer la navigation. Toujours sur le poignet, une nouvelle complication "Take me home" lancera directement l'itinéraire vers votre domicile.



Google Maps s'intègre directement à Spotlight, Siri et l'application Raccourcis sur iOS. Une fois que vous avez configuré les raccourcis, il vous suffit de dire "Dis Siri, obtenir un itinéraire" ou "Dis Siri, rechercher dans Google Maps" pour accéder instantanément aux informations utiles de Google Maps. Vous commencerez à voir cette fonctionnalité dans les mois à venir, et la fonctionnalité de recherche Siri améliorée arrivera plus tard cet été.

Du nouveau sur la carte Google Maps pour iOS et Android

Du côté des nouveautés pendant les trajets, on note l'arrivée de détails très intéressants comme les feux rouges, les panneaux stop et plus encore :

Conduire sur des routes inconnues peut être stressant, surtout lorsque vous conduisez de nuit ou avec une voiture pleine de monde. Nous ajoutons de nouveaux détails à l'expérience de navigation de Google Maps pour que vous puissiez explorer en toute confiance. Vous verrez bientôt les feux de circulation et les panneaux d'arrêt le long de votre itinéraire, ainsi que des détails améliorés comme les contours des bâtiments et les zones d'intérêt. Et, dans certaines villes, vous verrez des informations encore plus détaillées, comme la forme et la largeur d'une route, y compris les terre-pleins centraux et les îles. Vous pourrez ainsi mieux comprendre où vous vous trouvez et réduire les risques de changer de voie à la dernière minute ou de manquer un virage.

La nouvelle carte de navigation sera disponible dans certains pays dans les semaines à venir sur Android, iOS, Android Auto et CarPlay.

