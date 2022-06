Google Maps va calculer le prix des péages sur votre trajet

Google Maps est en train de tester une nouvelle fonctionnalité sur iOS et Android qui permet d'estimer le montant des péages que vous devrez payer pour un itinéraire donné. Une option que l'on trouve déjà sur Waze depuis longtemps, un service propriété de Google.

Avant de prendre la route, vous verrez désormais dans l'application le prix estimé des péages autoroutiers jusqu'à votre destination. Selon Google, les informations sur les routes proviennent des autorités de péage locales et tiennent compte de facteurs tels que la possession ou non d'un abonnement de péage, le jour de la semaine et le montant du péage à l'heure à laquelle vous le franchirez.

Des options sont disponibles dans les paramètres de l'application pour afficher les prix des péages avec ou sans carte de péage - Google note que le prix peut changer dans de nombreux endroits en fonction du mode de paiement utilisé. Rappelons qu'il existe une option permettant d'éviter complètement les itinéraires traversant des routes à péage.

For the planner friend: this new feature is for you. 🙏



Now when you’re planning trips big and small, you can check estimated toll prices before you pick a route—and spend what you save on road snacks. pic.twitter.com/Lfy8s2TXQU