HedgieMate : l’application iOS ultime pour votre Tesla et TeslaMate

Les propriétaires de Tesla qui utilisent TeslaMate (le célèbre outil open-source d’analyse de données) ont enfin une excellente application native sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Vision Pro : HedgieMate. Voyons comment ça marche.

Qu’est-ce que HedgieMate ?

HedgieMate est une application iOS/iPadOS/macOS native, légère et ultra-fluide, qui vous permet de consulter toutes vos données TeslaMate directement depuis vos appareils Apple, sans passer par un navigateur ou Grafana. Elle se connecte à votre instance TeslaMate auto-hébergée (Docker) ou au service hébergé MyTeslaMate, et affiche en temps réel l’état de votre véhicule, l’historique de vos trajets et vos sessions de recharge.



Important : l’application ne se connecte pas directement à Tesla. Elle nécessite un serveur TeslaMate fonctionnel.

Les fonctionnalités

Fonctionnalités principales de l'application :

Suivi en temps réel : position, niveau de batterie, état de charge, climatisation, consommation instantanée.

Historique complet : trajets avec cartes interactives, regroupement automatique en « voyages », statistiques détaillées.

Analyse des recharges : coûts, durée, puissance, avec calculateur d’économies vs essence.

Widgets Home Screen, Live Activities et application Apple Watch complète.

Multi-serveurs : basculez facilement entre plusieurs Tesla ou instances TeslaMate.

Graphiques interactifs et tableaux de bord personnalisables.

Confidentialité totale : toutes vos données restent sur votre serveur, rien n’est envoyé dans le cloud.

L’application est disponible en français et dans de nombreuses autres langues.

Le modèle économique

Gratuite avec toutes les fonctionnalités de base.

Version Pro en achat unique à 9,99 € (lifetime, sans abonnement) qui débloque des options avancées.

Compatibilité

iOS 18.0+

iPadOS 18.0+

macOS 15.0+

watchOS 11.6+

visionOS 26.0+

Site officiel : hedgiemate.com.

Conclusion

Si vous avez une Tesla Model 3, Model Y ou autre et que vous utilisez (ou souhaitez utiliser) TeslaMate, HedgieMate est actuellement la meilleure solution native Apple du marché. Très bien notée (5/5), l’application est en développement actif avec des mises à jour régulières.

Télécharger l'app gratuite HedgieMate