HedgieMate : l’application iOS ultime pour votre Tesla et TeslaMate
- Alban Martin
- Il y a 1 heure
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Les propriétaires de Tesla qui utilisent TeslaMate (le célèbre outil open-source d’analyse de données) ont enfin une excellente application native sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Vision Pro : HedgieMate. Voyons comment ça marche.
Qu’est-ce que HedgieMate ?
HedgieMate est une application iOS/iPadOS/macOS native, légère et ultra-fluide, qui vous permet de consulter toutes vos données TeslaMate directement depuis vos appareils Apple, sans passer par un navigateur ou Grafana. Elle se connecte à votre instance TeslaMate auto-hébergée (Docker) ou au service hébergé MyTeslaMate, et affiche en temps réel l’état de votre véhicule, l’historique de vos trajets et vos sessions de recharge.
Important : l’application ne se connecte pas directement à Tesla. Elle nécessite un serveur TeslaMate fonctionnel.
Les fonctionnalités
Fonctionnalités principales de l'application :
- Suivi en temps réel : position, niveau de batterie, état de charge, climatisation, consommation instantanée.
- Historique complet : trajets avec cartes interactives, regroupement automatique en « voyages », statistiques détaillées.
- Analyse des recharges : coûts, durée, puissance, avec calculateur d’économies vs essence.
- Widgets Home Screen, Live Activities et application Apple Watch complète.
- Multi-serveurs : basculez facilement entre plusieurs Tesla ou instances TeslaMate.
- Graphiques interactifs et tableaux de bord personnalisables.
- Confidentialité totale : toutes vos données restent sur votre serveur, rien n’est envoyé dans le cloud.
L’application est disponible en français et dans de nombreuses autres langues.
Le modèle économique
- Gratuite avec toutes les fonctionnalités de base.
- Version Pro en achat unique à 9,99 € (lifetime, sans abonnement) qui débloque des options avancées.
Compatibilité
- iOS 18.0+
- iPadOS 18.0+
- macOS 15.0+
- watchOS 11.6+
- visionOS 26.0+
Site officiel : hedgiemate.com.
Conclusion
Si vous avez une Tesla Model 3, Model Y ou autre et que vous utilisez (ou souhaitez utiliser) TeslaMate, HedgieMate est actuellement la meilleure solution native Apple du marché. Très bien notée (5/5), l’application est en développement actif avec des mises à jour régulières.