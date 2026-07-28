Snapchat transforme la Snap Map en flux musical live avec Spotify

Snapchat vient d’ajouter une fonctionnalité musicale à sa Snap Map. Baptisée Now Playing, elle permet d’afficher en temps réel ce que vos amis écoutent sur Spotify. De quoi vous faire rester un peu plus longtemps sur le réseau social éphémère.

Comment ça marche ?

Une fois votre compte Spotify lié, la Snap Map affiche les titres en cours d’écoute à côté de vos amis. En appuyant sur un morceau, vous pouvez :

L’ouvrir directement dans Spotify

L’ajouter à vos titres likés

Découvrir des vidéos Spotlight utilisant le même son

Il est également possible d’enregistrer des chansons depuis Spotlight ou les pages Sons de Snapchat directement dans Spotify.

© Snap.

Contrôle de la confidentialité

L’activité musicale n’est évidemment pas partagée automatiquement, c'est à vous de décider. D'ailleurs, Snapchat propose plusieurs options de visibilité pour les quelque 450 millions d'utilisateurs qui se servent de carte chaque mois :

Amis

Amis sur la carte

Amis sélectionnés

Personne

Disponibilité

La fonction "Now Playing" est disponible dans tous les pays où Snapchat et Spotify sont proposés (le Canada devrait suivre bientôt). Snapchat précise que la fonctionnalité pourrait s’étendre à d’autres services de streaming à l’avenir.

Les précédents musicaux

Snapchat avait déjà lancé les Sons en 2020, permettant d’ajouter des extraits musicaux aux Snaps et Stories. De son côté, Spotify a renforcé le côté social de son application avec des fonctionnalités comme Listening Activity et Request to Jam. Instagram propose également un statut Spotify en temps réel dans les Notes.

Pendant ce temps, Apple Music dans iOS 27 mise davantage sur l’expérience d’écoute (mode paysage, transitions AutoMix améliorées, nouvelles pages artistes et widgets) que sur le partage en temps réel.

Allez-vous activer Now Playing sur Snapchat ?

Télécharger l'app gratuite Snapchat