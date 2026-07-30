Revolut s’associe à OpenAI et offre ChatGPT Go à ses clients

Revolut vient d’annoncer sur X un partenariat avec OpenAI : dès aujourd’hui, ChatGPT Go est inclus dans ses formules d’abonnement, sans frais supplémentaires. Voyons à quoi vous avez droit selon votre plan bancaire.

Combien de mois gratuits selon l’offre ?

La durée dépend du plan Revolut :

Ultra : 12 mois + un « Buddy Pass » de 12 mois à offrir à un proche

: 12 mois + un « Buddy Pass » de 12 mois à offrir à un proche Metal : 12 mois

: 12 mois Premium, Revolut Pro et Mobile : 6 mois

: 6 mois Plus et Standard : 3 mois (offre promotionnelle, déploiement progressif)

ChatGPT Go est la version payante d’entrée de gamme de ChatGPT. Elle offre des limites d’utilisation plus élevées que la version gratuite, un accès étendu à la génération d’images, l’analyse de documents, les uploads de fichiers et d’autres fonctions avancées.

Comment en profiter ?

Les abonnés aux formules payantes peuvent déjà activer l’avantage directement dans l’application Revolut. Un code promo unique est fourni et s’applique automatiquement sur le site ChatGPT. Les clients Plus et Standard devraient y avoir accès dans les prochaines semaines.

L’offre est disponible dans la plupart des pays dont la France (hors États-Unis et Brésil pour le moment ; l’Australie suivra bientôt).

Un nouveau levier pour fidéliser

Après avoir déjà intégré Perplexity Pro dans ses formules Premium, Metal et Ultra, Revolut ajoute un deuxième grand nom de l’IA à son catalogue d’avantages. L’objectif est clair : simplifier la vie des clients en regroupant des services de productivité dans une seule facture mensuelle.

Avec plus de 75 millions de clients, Revolut offre à OpenAI une belle vitrine de distribution, tandis que les utilisateurs gagnent un accès gratuit (temporaire) à une version payante de ChatGPT.

Vous êtes client Revolut ? Allez-vous activer ChatGPT Go ? Dites-le-nous en commentaire !

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