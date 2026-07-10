Revolut franchit les 8 millions de clients en France

Revolut continue de séduire les Français à un rythme record. Avec 8 millions de clients et une croissance qui dépasse celle des réseaux sociaux les plus populaires, la fintech britannique s'impose comme un acteur incontournable.

Revolut plus populaire que TikTok en France, mais toujours pas une "vraie banque"

Revolut vient d'annoncer avoir franchi la barre des 8 millions de clients en France, avec 500 000 nouveaux inscrits sur le seul deuxième trimestre 2026. Un rythme qui place l'app britannique en tête de la croissance parmi la quarantaine de marchés où elle opère, loin devant son plus proche concurrent bancaire. Sur le premier semestre, elle s'est même hissée à la dixième place des applications les plus téléchargées en France toutes catégories confondues, dépassant TikTok, Instagram et WhatsApp.



Ce succès cache pourtant un paradoxe rarement souligné. Statistiquement, un Français sur huit possède désormais un compte Revolut, mais l'écrasante majorité continue de l'utiliser comme une carte d'appoint plutôt qu'une banque principale. Pas de crédit immobilier ou pas (encore) d'assurance vie maison par exemple. La raison tient à un détail administratif qui surprend souvent les utilisateurs les plus fidèles : malgré un IBAN commençant par FR, Revolut opère en France via sa licence bancaire lituanienne, et non un agrément français. La demande déposée auprès de l'ACPR en juillet 2025 patiente toujours, un an plus tard.

L'entreprise mise gros pour changer cette perception. Un siège pour l'Europe de l'Ouest doit ouvrir début 2027 rue Réaumur, dans le quartier parisien du Sentier, avec 650 salariés prévus d'ici 2030 et plus d'un milliard d'euros déjà investis. Le recrutement de Frédéric Oudéa, ex-patron de la Société Générale, comme président Europe de l'Ouest, illustre l'ambition affichée : devenir la banque de référence en France, pas seulement l'application qu'on garde pour les vacances.



Reste que tant que la licence française n'est pas actée, l'épargne des 8 millions de clients hexagonaux dort officiellement sous une garantie basée à Vilnius. Un détail qui ne semble freiner ni les téléchargements ni l'appétit des Français pour la banque mobile, mais qui pourrait peser lourd le jour où Revolut voudra vraiment récupérer les salaires et l'épargne de plus d'utilisateurs, pas seulement leurs dépenses du quotidien.