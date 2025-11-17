Revolut annonce un partenariat avec Booking.com

Revolut ne cesse de faire parler d’elle et de renforcer sa visibilité. Cette fois, la néobanque s’associe à Booking.com dans le cadre d’un partenariat dédié au voyage. Les utilisateurs peuvent ainsi gagner des RevPoints en réservant leur séjour avec leur compte Revolut.

Revolut s’associe à Booking.com pour renforcer son offre dédiée au voyage

Revolut annonce un partenariat stratégique avec Booking.com afin de renforcer son rôle dans les services liés au voyage et d’offrir une expérience de paiement plus simple, plus rapide et plus sécurisée aux millions de clients des deux plateformes. Grâce à l’intégration de Revolut Pay directement sur Booking.com, les utilisateurs peuvent désormais régler leurs réservations en un clic via l’app Revolut, tout en profitant de protections renforcées basées sur l’authentification biométrique et la prise en charge de multiples devises.

Cette nouvelle méthode de paiement vise à fluidifier le parcours d’achat et à réduire les frictions traditionnellement liées aux paiements en ligne, notamment lors de réservations internationales. Revolut met en avant la rapidité de transaction, l’absence de saisie manuelle d’informations sensibles et une meilleure transparence des opérations. Pour les voyageurs fréquents, cette simplicité peut représenter un gain de temps considérable au moment de préparer un séjour.

L’autre avantage majeur de ce partenariat est l’intégration du programme de fidélité RevPoints. En payant leurs réservations Booking.com avec Revolut Pay, les utilisateurs peuvent accumuler davantage de points qu’avec un paiement classique. Pendant une période promotionnelle, Revolut propose même un multiplicateur exceptionnel permettant de gagner jusqu’à dix fois plus de RevPoints, accélérant l’accès à des récompenses comme des nuits d’hôtel, des miles de compagnies aériennes, des cartes-cadeaux ou d’autres avantages de voyage. Des cartes-cadeaux valables sur le site officiel d'Apple.

Pour Revolut comme pour Booking.com, ce partenariat est considéré comme un mouvement naturel, car une grande partie des utilisateurs de la fintech réalise déjà des achats liés au voyage. Booking.com adopte aussi Revolut Business pour ses opérations, renforçant la dimension stratégique de cette collaboration. Revolut indique par ailleurs que d’autres catégories comme les vols ou la location de voitures pourraient rejoindre Revolut Pay à l’avenir, confirmant l’ambition de l’entreprise de devenir un acteur incontournable du paiement dans l’univers du voyage.

Télécharger l'app gratuite Revolut