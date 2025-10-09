Le PDG milliardaire de Revolut quitte le Royaume-Uni pour s’installer aux Émirats arabes unis

Nik Storonsky, co-fondateur et PDG de Revolut, a quitté le Royaume-Uni pour s’installer aux Émirats arabes unis, selon des documents officiels récemment publiés. Un déménagement bien connu qui permet surtout d'esquiver un taux d'imposition trop important en Europe.

Nik Storonsky, le milliardaire co-fondateur et directeur général de Revolut, a officiellement quitté le Royaume-Uni pour s’installer aux Émirats arabes unis. Ce changement de résidence a été confirmé par des documents récents déposés auprès du registre britannique des entreprises. L’annonce intervient alors que la fintech, valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, continue d’étendre sa présence à l’international et cherche à renforcer ses activités dans la région du Golfe.

Cette décision intervient dans un contexte fiscal et politique moins favorable au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a récemment mis fin au statut de “non-domicilié”, qui permettait aux personnes très riches de réduire considérablement leur imposition sur les revenus étrangers. Pour des entrepreneurs comme Storonsky, cette mesure a rendu le pays beaucoup moins attractif sur le plan fiscal. À l’inverse, les Émirats arabes unis offrent un environnement fiscal extrêmement avantageux, sans impôt sur le revenu ni sur les plus-values, attirant de plus en plus de grandes fortunes et de dirigeants d’entreprise.

Le déménagement du PDG de Revolut s’inscrit aussi dans une logique stratégique. L’entreprise a récemment obtenu un accord préliminaire de la banque centrale des Émirats pour proposer des services financiers dans le pays, notamment des moyens de paiement et de stockage de devises. Le fait que Storonsky s’installe sur place pourrait faciliter cette expansion, en renforçant la relation entre Revolut et les régulateurs locaux.

Malgré son départ, Nik Storonsky conserve la nationalité britannique et devrait continuer à travailler régulièrement depuis le Royaume-Uni, où Revolut maintient son siège principal. L’entreprise réaffirme d’ailleurs que le marché britannique reste central dans sa stratégie, même si sa direction semble désormais de plus en plus tournée vers l’international. Ce départ symbolique illustre cependant une tendance plus large : celle de chefs d’entreprise quittant le l'Europe, jugée moins compétitive sur le plan fiscal, au profit de pays comme les Émirats, devenus un véritable hub mondial pour la finance et la technologie et l'économie d'impôts.

