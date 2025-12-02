Revolut déploie un mode rue contre les vols de smartphones

Alors que les vols de smartphones explosent en France avec plus de 600 000 appareils dérobés chaque année, Revolut frappe un grand coup en pleine période des fêtes. La néobanque britannique déploie son "mode rue", une fonctionnalité inédite qui repense la sécurité bancaire mobile face à une menace bien réelle : le vol à l'arraché suivi de virements forcés. Une approche qui n'est pas sans rappeler certaines protections développées par Apple.

Une protection géolocalisée contre les agressions

Le principe du mode rue est astucieux dans sa simplicité. L'utilisateur définit des zones de confiance (domicile, bureau, lieux familiers) via l'application. Partout ailleurs, le système se verrouille automatiquement. Concrètement, tout virement dépassant un montant prédéfini nécessite une double vérification : un contrôle d'identité immédiat, puis un délai obligatoire d'une heure avant une seconde validation par selfie.

Cette temporisation change la donne. Les malfaiteurs spécialisés dans le "transfer mugging" (qui contraignent leurs victimes à effectuer les vérifications biométriques sous la menace) se retrouvent piégés. Une heure leur laisse rarement le temps d'opérer sereinement. L'activation demande quelques manipulations dans les réglages de sécurité, mais le jeu en vaut la chandelle pour qui transporte quotidiennement son portefeuille numérique.

Apple avait ouvert la voie

Cette initiative rappelle furieusement la "Protection en cas de vol de l'appareil" qu'Apple a intégrée à iOS 17.3. Le mécanisme fonctionne différemment mais vise le même objectif : empêcher qu'un voleur ayant réussi à observer le code puisse accéder aux données sensibles, modifier les réglages iCloud ou désactiver Localiser. Apple impose alors Face ID ou Touch ID pour les actions critiques, même avec le bon code.

Revolut s'inscrit dans cette logique de défense en profondeur. Plutôt que de miser uniquement sur la biométrie, la fintech ajoute la géolocalisation et le facteur temps. Les deux approches se complètent d'ailleurs parfaitement : la protection iOS bloque l'accès aux mots de passe stockés, tandis que le mode rue verrouille l'application bancaire elle-même. De quoi rassurer les cinq millions d'utilisateurs français qui jonglent quotidiennement entre iPhone et Revolut.

Today, we’re rolling out Street Mode — a new security feature and a smarter way to keep your money secure based on where you are.



Here’s how it works 🧵 pic.twitter.com/MxSklkc8gd — Revolut (@Revolut) December 2, 2025

