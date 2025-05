Revolut : un succès bancaire qui cache des méthodes radicales

Le succès fulgurant de Revolut repose en grande partie sur la méthode de travail exigeante de son fondateur, Nikolay Storonsky. En imposant des objectifs ambitieux et en demandant à ses employés une performance immédiate et totale, il crée une dynamique de haute performance sans concession. Cette rigueur et cette exigence constante permettent à Revolut de croître rapidement et de s’imposer comme un leader du secteur bancaire numérique.

Revolut : un succès bancaire qui cache une méthode intransigeante

Nikolay Storonsky, fondateur de la néobanque Revolut, est connu pour son approche de gestion centrée sur la performance, rejetant la culture de la bienveillance en entreprise. Selon lui, les employés compétents n’ont pas besoin d’attention particulière, mais plutôt de défis stimulants. Cette philosophie a contribué à la croissance rapide de Revolut, qui compte désormais plus de 50 millions de clients et une valorisation dépassant les 40 milliards d’euros.

Une gestion axée sur la performance

Storonsky insiste sur des objectifs quantifiables et des évaluations trimestrielles strictes. Il a mis en place une équipe dédiée à la performance, directement rattachée à lui, pour superviser les objectifs annuels de l’entreprise. Les employés sont évalués en fonction de leur capacité à atteindre ces objectifs, sans considération pour leurs sentiments ou leur bien-être émotionnel.

Une culture d’entreprise compétitive

La culture chez Revolut est décrite comme hautement compétitive, avec des objectifs ambitieux et une pression constante pour exceller. Les employés sont classés en quatre catégories : inférieur à la moyenne, moyen, fort et excellent. Storonsky attend des nouvelles recrues qu’elles soient performantes dès leur arrivée, sans période d’adaptation. Il encourage également une concentration totale sur le travail, suggérant que sacrifier d’autres aspects de la vie peut être nécessaire pour réussir.

Une stratégie qui porte ses fruits

Malgré les critiques sur son style de management, les résultats de Revolut parlent d’eux-mêmes. L’entreprise continue de croître rapidement, avec pour ambition de devenir "l’Amazon du secteur bancaire". Storonsky attribue ce succès à sa gestion rigoureuse et à son insistance sur la performance.

Réflexion sur le modèle de gestion

Le modèle de gestion de Storonsky soulève des questions sur l’équilibre entre performance et bien-être au travail. Alors que certaines entreprises privilégient une culture bienveillante pour favoriser l’engagement des employés, Revolut mise sur une approche plus dure, centrée sur les résultats. Cette stratégie est-elle durable à long terme ? Le débat reste ouvert.

Revolut investit 1 milliard d’euros en France

Revolut a annoncé un investissement de plus d’un milliard d’euros en France sur trois ans, lors du sommet “Choose France” organisé par Emmanuel Macron récemment. Objectif : faire de Paris son siège pour l’Europe de l’Ouest et renforcer sa présence sur le continent.

La néobanque prévoit de créer plus de 200 emplois, en plus des 300 existants, et ambitionne de doubler ses utilisateurs français pour atteindre 10 millions d’ici 2026. Elle compte également demander une licence bancaire française, afin d’offrir des services plus locaux et régulés. Parmi eux, les crédits immobiliers.



