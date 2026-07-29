WhatsApp déploie les appels Web, le transfert d’appel et d’autres nouveautés

WhatsApp continue d’améliorer son service d’appels sur VOPI. La messagerie annonce plusieurs fonctionnalités attendues : les appels directement depuis WhatsApp Web, le transfert d’appel entre appareils (enfin !), une salle d’attente et des améliorations audio/vidéo.

Appels audio et vidéo désormais possibles sur WhatsApp Web

Grande nouveauté : vous pouvez désormais passer et recevoir des appels audio et vidéo (individuels ou en groupe) directement depuis la version navigateur de WhatsApp.



Fonctionnalités disponibles sur l'application Web de la société Meta :

Partage d’écran (super pour les réunions)

Réactions

Historique complet des appels dans un onglet dédié

Chiffrement de bout en bout

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les ordinateurs professionnels où l’installation d’applications est restreinte.

Transfert d’appel fluide entre appareils

Vous êtes en plein appel de groupe sur votre téléphone ? Vous pouvez maintenant transférer l’appel vers un autre appareil (ordinateur, tablette…) sans raccrocher. La transition se fait de manière transparente, comme sur les appareils Apple avec FaceTime.

Autres nouveautés importantes sur WhatsApp

Salle d’attente (Waiting Room) : Lorsque vous créez un lien d’appel avec l’option « Approbation requise », les participants patientent dans une salle d’attente jusqu’à ce que l’hôte les autorise à rejoindre.

QuickHD : La vidéo en haute définition s’active dès les premières secondes de l’appel.

Suppression de bruit : L’IA réduit efficacement les bruits de fond pour une meilleure clarté vocale, même dans des environnements bruyants.

Ces fonctionnalités sont déployées progressivement auprès des utilisateurs. WhatsApp indique qu’elles seront « disponibles pour tout le monde bientôt », la France étant concernée au premier chef.



Ces mises à jour renforcent considérablement la position de WhatsApp comme solution complète de communication, surtout pour les appels professionnels ou familiaux importants. Avec les appels Web et le transfert d’appel, la plateforme se rapproche encore plus des fonctionnalités offertes par Zoom, Teams ou FaceTime.

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