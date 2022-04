WhatsApp va afficher la progression de transfert d'un fichier

Si vous suivez de près les dernières bêtas de l'application WhatsApp, vous avez probablement observé que la célèbre messagerie instantanée projette d'augmenter le poids maximal de l'envoi des pièces jointes. En effet, WhatsApp teste actuellement en Argentine la possibilité d'envoyer des fichiers jusqu'à 2 Go sur son application. Un détail devrait être ajouté avec l'arrivée de cette nouveauté !

WhatsApp va afficher la vitesse de transfert d'un fichier

WhatsApp est toujours en quête de nouveautés qui permettront d'attirer de nouveaux fidèles, mais aussi de garder ses utilisateurs qui ont été nombreux à se rapprocher des concurrents comme Telegram et Signal ces dernières années.

L'une des idées de la messagerie de Facebook, c'est d'envoyer des pièces jointes plus volumineuses, les tests en cours indiquent que cela pourrait aller jusqu'à 2 Go. Ce poids qui est l'équivalent d'un film en qualité 720p pourrait engendrer des temps de transferts particulièrement élevés en fonction des connexions 3G/4G/5G ou Wi-Fi.



Pour offrir une visibilité à ses utilisateurs, WhatsApp a intégré dans les versions bêtas 22.8.0.74 (sur iOS) et 2.2209.03 (sur PC/Mac) une précision sur la progression de l'upload d'un fichier, quelle que soit sa taille.

WABetaInfo qui dévoile cette découverte explique :

Les dernières versions de la version bêta de WhatsApp pour Android, iOS, Web et Desktop offrent la possibilité de visualiser l'heure d'arrivée estimée lors du partage de documents, donc lorsque le document sera complètement téléchargé sur votre téléphone ou votre bureau. Les mêmes informations sont aussi affichées lors du téléchargement d'un document.

Comme d'habitude, il est difficile de connaître la date de l'ajout de cette nouveauté, il est fort probable qu'elle soit disponible dans les prochains mois pour l'ensemble des utilisateurs. D'autres évolutions du côté de WhatsApp sont également attendues, c'est le cas des réactions avec des emojis (comme sur iMessage).







