Facebook Verified en vidéo : Meta lance un badge gratuit pour prouver que vous êtes un humain

Meta vient de lancer Facebook Verified, un badge gratuit destiné à certifier qu’un profil Facebook appartient bien à une personne réelle et non à un compte généré par IA ou un faux profil. On se demande pourquoi la firme américaine a mis autant d'années avant de le proposer.

Comment ça marche Facebook Verified ?

Le processus de FB Verified est simple et rapide :

Vous enregistrez un court selfie vidéo

Meta compare ce selfie avec les photos déjà présentes sur votre profil

La vérification prend généralement quelques minutes

Le badge est entièrement gratuit et ne nécessite aucun abonnement.

Conditions d’éligibilité

Pour obtenir le badge, vous devez :

Avoir 18 ans ou plus

Respecter les standards communautaires de Meta (pas de fraude, arnaques ou comportements inauthentiques)

Avoir un compte personnel (le badge n’est pas disponible pour les Pages ou les comptes ProMode)

Une fois validé, le badge apparaît sur Marketplace, Dating, Groups et votre profil. Il sera progressivement étendu aux publications dans le fil d’actualité.

Différence avec Meta Verified

Facebook Verified est gratuit et se limite à confirmer que vous êtes une personne réelle. Il ne propose pas de fonctionnalités premium. En comparaison, Meta Verified reste l’abonnement payant depuis 2023 qui inclut le badge bleu, une protection contre l’usurpation d’identité, un support prioritaire, une meilleure visibilité dans les recherches et d’autres avantages pour les créateurs et entreprises. Le nouveau badge gratuit ne constitue pas une endorsement de Meta. Il ne garantit ni la fiabilité ni la bonne foi de l’utilisateur. Il sert simplement de signal visible indiquant qu’une vraie personne se trouve derrière le profil.



Facebook lance le badge Facebook Verified pour assurer qu'un compte est bien géré par un humain (via une vidéo selfie). pic.twitter.com/j9DYMDDa2K — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) July 24, 2026

Déploiement progressif

Facebook Verified se déploie par phases, en commençant par des marchés sélectionnés. Meta prévoit un déploiement mondial progressif dans les semaines et mois à venir. Le rollout a commencé le 24 juillet 2026.

Pourquoi ce lancement ? (Contexte SEO & actualité)

Face à l’essor de l’IA générative qui facilite la création de faux profils réalistes, Meta renforce la confiance des utilisateurs. Ce badge gratuit vise à protéger contre les arnaques sur Marketplace, les faux profils en Dating et les interactions trompeuses dans les Groupes, tout en maintenant l’authenticité des connexions humaines sur Facebook. Rappelons que Google a également lancé l'authentification par vidéo selfie cette semaine.

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