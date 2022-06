L'iPhone permet de prouver son âge pour aller au cinéma au Royaume-Uni

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Une association anglaise de cinémas vient de valider la mise en place de la carte d'identité numérique. Pour faire simple, il sera légal de prouver son âge avec un document numérique sans avoir besoin de présente celui en physique pour regarder un film avec une limite d'âge. Une nouveauté qui nous rappelle le début de l'identité numérique française.

L'ID numérique arrive au cinéma UK

Si en France le gouvernement ne semble pas encore prêt à passer à la carte d'identité numérique, ce n'est pas le cas du Royaume-Uni qui l'a déjà adoptée. Cette nouvelle façon de prouver son identité vient récemment de trouver un intérêt du côté du cinéma.



Comme expliqué par NFCW, de nombreux cinémas appartenant à la UK Cinema Association vont désormais autoriser la pièce d'identité numérique lorsqu'il s'agit de se rendre dans une salle pour visionner un film avec une limite d'âge.

Les clients âgés de 13 ans et plus pourront à l'aide de leur smartphone prouver qu'ils ont l'âge requis pour regarder le film en question. Certaines applications comme Yoti permettent de se créer une identification numérique. En scannant la carte d'identité physique ou le passeport et en prenant un selfie, l'application vous délivrera un QR Code qui une fois scanner valide officiellement votre identité.



À noter que l'utilisation d'une application spécialisée et validée par le gouvernement britannique est obligatoire. Autrement dit, il n'est pas encore possible de stocker sa pièce d'identité dans le wallet de son iPhone, comme c'est déjà le cas dans certains États aux USA.

Télécharger l'app gratuite Yoti - Your digital identity