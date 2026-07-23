Google lance le selfie vidéo comme nouvelle méthode d'authentification

Google expérimente une nouvelle méthode de récupération de compte : une vidéo selfie permettant de vérifier l'identité de l'utilisateur. Présentée comme une réponse à la montée des fraudes et des deepfakes, cette technologie relance aussi le débat sur la place croissante des données biométriques dans les services numériques.

Google peut vous reconnaître à votre visage plutôt qu'à votre boîte mail

Google vient d'ajouter une nouvelle porte d'entrée à ses comptes : la vidéo selfie. Concrètement, l'utilisateur filme son visage face à la caméra de son appareil, tout en effectuant quelques mouvements de tête guidés par l'interface. Exactement comme pour la configuration de Face ID. Cette séquence, chiffrée et conservée par Google, sert ensuite de référence : en cas de perte d'accès à l'adresse mail ou à l'appareil de confiance habituellement utilisés pour la récupération, il suffit de se filmer à nouveau pour que le système compare les deux vidéos et rouvre la porte du compte.



Google positionne explicitement cette vidéo comme un rempart contre les usurpations par IA, photos truquées ou deepfakes générés en quelques secondes. Or c'est précisément ce type de contenu synthétique qui progresse le plus vite en ce moment. Autrement dit, Google construit une serrure biométrique au moment même où les outils capables de la crocheter deviennent accessibles au grand public. Les mouvements de tête imposés pendant l'enregistrement jouent ce rôle de détecteur de vivacité, censé distinguer un visage réel d'un flux manipulé en direct.

On notera aussi que Google n'est pas seul sur ce terrain. Meta a testé une approche très similaire pour récupérer des comptes Facebook ou Instagram piratés, preuve que l'industrie considère désormais le visage filmé en mouvement comme plus fiable qu'un simple mot de passe ou qu'une question de sécurité.



On peut également citer X, qui demande parfois un selfie photo pour confirmer que l'utilisateur du compte peut accéder aux contenus sensibles sur sa plateforme. Apple, de son côté, mise depuis des années sur Face ID et les clés d'accès stockées localement sur l'appareil, une philosophie différente qui évite de confier une vidéo du visage à un serveur distant.



La fonction reste optionnelle et exclue de certains profils, notamment les comptes professionnels, les comptes enfants et ceux protégés par le programme de protection avancée. Chacun pourra supprimer sa vidéo à tout moment, un détail qui ne dispense pas de s'interroger sur la nécessité de confier son visage à davantage de bases de données.