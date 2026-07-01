SpaceX aurait conçu un smartphone IA plus fin qu'un iPhone

SpaceX préparerait-il son propre appareil dédié à l'intelligence artificielle ? Une information du Wall Street Journal évoque un prototype présenté à des investisseurs, mais Elon Musk dément catégoriquement l'existence d'un tel projet.

Elon Musk dément !

Selon le Wall Street Journal, SpaceX aurait montré à des investisseurs et actionnaires, juste avant son entrée en Bourse, un prototype d'appareil dédié à l'intelligence artificielle. Décrit comme plus fin qu'un iPhone, l'objet tournerait sous un système d'exploitation propriétaire et embarquerait les modèles d'xAI, la société d'IA de SpaceX depuis l'absorption du projet Grok. Autre détail notable, la puce viendrait de Qualcomm, avec un chipset Snapdragon plutôt qu'un composant maison.



La réaction n'a pas tardé. Elon Musk a qualifié l'information de totalement fausse sur les réseaux sociaux, sans toutefois développer davantage. Un démenti qui, comme souvent chez le milliardaire, ne clôt pas vraiment le sujet. Musk avait déjà nié par le passé travailler sur un smartphone, tout en admettant qu'il pourrait envisager d'en produire un si les circonstances l'exigeaient, notamment lors de ses tensions passées avec Apple autour de la modération sur X.

Le projet en serait encore à un stade très précoce. Son design pourrait évoluer de manière significative et rien ne garantirait qu'il soit un jour commercialisé. Ce type de prototype, présenté à des investisseurs en amont d'une introduction en Bourse, sert également à renforcer la valorisation perçue de l'entreprise.



Le contexte reste néanmoins révélateur. SpaceX a récemment racheté Cursor, plateforme de développement assistée par IA, et dispose désormais d'un écosystème large avec X, xAI et Starlink. De quoi nourrir l'ambition d'un appareil central, une sorte de super application à la chinoise combinant messagerie, paiement et assistant IA.



Reste que, pour l'instant, l'idée d'un smartphone entièrement centré sur l'intelligence artificielle alimente surtout les spéculations dans le secteur technologique. Malgré les nombreuses annonces et rumeurs, aucun acteur n'a encore réussi à imposer un tel appareil sur le marché. Il reste désormais à voir qui franchira réellement le pas en premier.