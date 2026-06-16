SpaceX rachète l'éditeur IA Cursor pour 60 milliards $

SpaceX va acquérir Cursor, l’éditeur de code IA le plus populaire du moment, pour la somme record de 60 milliards de dollars en actions. L’information a été confirmée ce 16 juin 2026, quelques jours après l'introduction en bourse la plus remarquée de tous les temps de SpaceX par Elon Musk.

Une acquisition stratégique majeure

Selon les détails disponibles, Cursor deviendrait une filiale à 100 % de SpaceX. La conclusion de l’opération est prévu au troisième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Cette annonce ne sort pas de nulle part : dès avril 2026, SpaceX avait déjà sécurisé une option d’achat à 60 milliards de dollars, ou alternativement une collaboration à 10 milliards avec accès privilégié à son infrastructure IA.

Qu’est-ce que Cursor ?

Cursor est un éditeur de code basé sur VS Code, boosté à l’intelligence artificielle (principalement via Claude d’Anthropic). Il est devenu en quelques mois l’outil préféré de dizaines de milliers de développeurs sur Mac (mais aussi Windows et Linux) grâce à ses fonctionnalités ultra-performantes :

Complétion de code extrêmement rapide et contextuelle

Refactoring automatique intelligent

Chat IA intégré directement dans l’éditeur

Capacité à comprendre des projets entiers (avant Codex par exemple)

Pourquoi SpaceX veut Cursor ?

Ce rachat s’inscrit dans la stratégie ultra-agressive d’Elon Musk pour intégrer verticalement l’IA dans toutes ses entreprises :

Accélérer massivement le développement logiciel chez SpaceX (Starship, Starlink, etc.)

Donner un avantage compétitif énorme aux ingénieurs

Profiter de l’infrastructure Colossus de xAI pour entraîner et améliorer Cursor

Positionner SpaceX comme leader de l’ingénierie assistée par IA

Réactions et controverse

L’annonce a provoqué une onde de choc dans la communauté tech :

Certains saluent une vision ambitieuse

D’autres jugent le montant extrêmement élevé pour un fork de VS Code, même très performant

Si l’acquisition est finalisée, on peut s’attendre à :

Une accélération majeure des fonctionnalités IA dans Cursor

Une intégration plus profonde avec Grok et les modèles xAI

Possiblement une version gratuite ou plus accessible pour les développeurs individuels

Un renforcement de l’écosystème IA autour des entreprises d’Elon Musk

Cette acquisition de 60 milliards de dollars est l’une des plus importantes de l’année. Elle confirme qu’Elon Musk voit l’IA de codage non pas comme un simple outil, mais comme un avantage stratégique décisifpour ses différentes compagnies, alors même que des concurrents comme Anthropic lui versent des milliards pour utiliser ses fermes de serveurs Colossus afin d'entraîner leurs IA.

We're excited to join forces with @SpaceX to advance the frontier of useful AI. Expect significant improvements to Cursor soon. https://t.co/62IMr2sgEy — Cursor (@cursor_ai) June 16, 2026



L’ère où l’IA ne fait plus seulement assister le développeur, mais devient un véritable co-pilote intégré à l’écosystème industriel, est bel et bien lancée.



Est-ce une acquisition géniale ou surévaluée selon vous ?