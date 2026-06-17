Xplorer : un navigateur macOS pensé autour de l’IA Grok

Développé par Daniel Farina, ce navigateur open-source basé sur Chromium intègre directement l’IA d’xAI au cœur de l’expérience de navigation, transformant la recherche web, l’analyse de contenu et même la création d’applications en langage naturel.

Xplorer : un navigateur web autour de Grok

Les navigateurs alimentés par l'intelligence artificielle se multiplient depuis quelques mois. Après ChatGPT Atlas d'OpenAI et Comet de Perplexity, c'est au tour de Grok d'avoir son propre navigateur de manière indirecte cette fois-ci. Xplorer, développé par Daniel Farina, est un fork open-source de Chromium qui place le modèle d'IA d'xAI au coeur de l'expérience de navigation, non pas comme une extension tierce, mais directement dans le code source du navigateur.



La différence avec une simple extension est réelle. Grok devient le moteur de recherche par défaut d'Xplorer : chaque recherche lance une réponse conversationnelle de l'IA plutôt que d'afficher une liste de liens classiques. Un bouton flottant baptisé "Grok it" apparaît sur chaque page visitée, permettant d'analyser instantanément le contenu affiché, de résumer des articles longs ou d'extraire des informations précises sans quitter la page ni effectuer le moindre copier-coller.

La fonctionnalité la plus ambitieuse se nomme Grok Build. Elle permet de décrire une application web en langage naturel et de la voir se générer directement dans un onglet du navigateur. Une option qui cible clairement les développeurs et les créateurs cherchant à prototyper rapidement sans sortir de leur environnement de navigation.



Xplorer est entièrement gratuit et open-source, sans abonnement ni version premium. Daniel Farina insiste sur l'indépendance du projet vis-à-vis d'xAI, ce qui garantit une transparence totale via le dépôt GitHub public. Le navigateur est actuellement disponible sur macOS, aussi bien sur Apple Silicon que sur les machines Intel. Des versions Windows et Linux sont en cours de développement.



Il faut toutefois noter que l'utilisation intensive de Grok reste soumise aux quotas de l'API xAI. La formule gratuite impose des limites, tandis que les abonnés Premium+ profitent d'un accès étendu.