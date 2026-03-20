OpenAI prépare une « super app » pour Mac et PC qui réunira ChatGPT, Atlas et Codex

Selon des informations publiées par le Wall Street Journal, OpenAI est en train de développer une application desktop unifiée qui regroupera ChatGPT, son navigateur Atlas et Codex (son générateur de code avancé).



L’objectif : simplifier l’expérience utilisateur et concentrer les efforts de l’entreprise sur un seul produit central.

Une super app

Fidji Simo, Chief of Applications chez OpenAI, pilote ce projet de refonte majeur, avec le soutien du président Greg Brockman. Simo sera également impliquée dans la stratégie marketing pour promouvoir cette nouvelle application une fois lancée. La direction d’OpenAI espère qu’en fusionnant ces outils, l’entreprise pourra améliorer la fluidité d’utilisation et allouer ses ressources de manière plus efficace.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais Fidji Simo a réagi publiquement sur X au article du Wall Street Journal :

Les entreprises traversent des phases d’exploration et des phases de recentrage ; les deux sont essentielles. Mais quand de nouveaux paris commencent à porter leurs fruits, comme c’est le cas actuellement avec Codex, il est très important de doubler la mise et d’éviter les distractions. Je suis vraiment ravie que nous saisissions ce moment.

Selon notre confrère, Fidji Simo a adressé une note interne aux employés expliquant que l’entreprise s’était trop dispersée avec plusieurs applications distinctes. « Cette fragmentation nous ralentit et nous empêche d’atteindre le niveau de qualité que nous visons », aurait-elle écrit.



Lors d’une réunion générale, elle a également indiqué que l’entreprise s’orientait « agressivement » vers des cas d’usage à haute productivité.

Quelle date de sortie ?

La date de sortie de cette super app n’est pas encore connue. En revanche, OpenAI met l’accent sur le développement de capacités agentiques avancées : des agents IA capables de prendre des décisions autonomes, d’utiliser des outils et d’accomplir des tâches complexes sur ordinateur (comme écrire du code ou analyser des données) avec un minimum d’intervention humaine.



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