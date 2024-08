OpenAI explique pourquoi ChatGPT arrive sur macOS avant Windows

Depuis hier, les utilisateurs de Mac qui possèdent l'abonnement ChatGPT Plus peuvent bénéficier d'une application macOS dédiée à ChatGPT. Cette nouveauté permet de profiter d'une meilleure expérience et d'éviter d'avoir besoin d'ouvrir le navigateur internet pour se connecter sur le site d'OpenAI. Ce qui est surprenant, c'est qu'OpenAI a développé une version de macOS en premier et a passé Windows en second. Qu'on se rassure, il n'y a aucun malaise vis-à-vis des PC, mais il y a une raison simple qu'a communiquée OpenAI.

ChatGPT s'ouvre aux Mac et après aux PC

Après un investissement de plusieurs milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI pour permettre à l'entreprise d'avancer plus vite sur ses projets en matière d'intelligence artificielle, ainsi que le rapprochement pour permettre à ChatGPT de faire des recherches par Bing, il était logique que la première version bureau de ChatGPT soit sur Windows et après sur Mac.



Cependant, ce n'a pas été le cas. Lors de son événement qui a eu lieu hier, OpenAI a annoncé sa décision de lancer en premier la version bureau de ChatGPT sur Mac. L'entreprise a révélé son intention de proposer une version similaire aux propriétaires de PC sous Windows, mais à une date ultérieure qui n'a pas été communiquée par l'entreprise. Pourquoi privilégier macOS quand OpenAI a des liens plus profonds avec Microsoft ?

La raison est simple : l'audience. Dans une courte interview, Mira Murati, la directrice de la technologie d'OpenAI, a déclaré au média Axios que ce choix de lancer ChatGPT en premier sur macOS puis sur Windows plus tard n'est pas un hasard. Comme les équipes de développement d'OpenAI sont peu nombreuses, l'entreprise a été obligée de faire un choix entre macOS et Windows. OpenAI n'a pas regardé ces liens avec Microsoft ou même l'investissement qui a été fait dans OpenAI, le créateur de ChatGPT a observé la popularité de son service par plateforme.



Mira Murati a affirmé qu'OpenAI "donne la priorité là où ses utilisateurs se trouvent", cela signifie que la majorité des comptes qui utilisent ChatGPT depuis un ordinateur le font depuis un Mac. Windows qui est pourtant bien plus populaire dans le monde avec une part de marché bien plus élevée que macOS serait moins populaire chez les utilisateurs de ChatGPT.



La version de ChatGPT sur Windows 11 va arriver "plus tard dans l'année", ce qui signifie que le développement est en cours et qu'une version de ChatGPT sur PC sera probablement disponible au cours du dernier trimestre de 2024. Reste à voir si les fonctionnalités proposées seront les mêmes que la version macOS qui a placé la barre très haut avec des fonctionnalités très pratiques.