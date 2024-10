L’application macOS de ChatGPT est disponible pour tous

Quand OpenAI a dévoilé ChatGPT-4o, l’entreprise a également annoncé le lancement de ChatGPT sous forme d’application aux utilisateurs de Mac. Cette bonne nouvelle s’est accompagnée d’une disponibilité limitée, l’entreprise a fait le choix de proposer l’accès dans un premier temps à ceux qui paient un abonnement ChatGPT Plus avant le déploiement pour tous les utilisateurs. Dès aujourd’hui, que vous ayez l’abonnement ChatGPT Plus ou non, vous pouvez profiter de l’application macOS !

ChatGPT sur macOS, c’est disponible pour tous

OpenAI a annoncé la disponibilité de son application ChatGPT pour macOS pour tous, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur comparée à la version web accessible depuis un navigateur internet. Cette nouvelle application est conçue pour s'intégrer harmonieusement dans les activités quotidiennes sur Mac, elle promet d’apporter une fluidité et une facilité d'utilisation améliorés.



L’un des atouts majeurs de cette application réside dans son raccourci clavier pratique (CMD + Espace) qui permet de lancer ChatGPT instantanément. Cette fonctionnalité n'était évidemment pas réalisable avec la version web, mais c’est désormais possible avec l’application installée sur le Mac.

La version macOS de ChatGPT va au-delà de la simple interaction textuelle, elle permet d’ajouter des fichiers, photos et captures d'écran directement aux messages. L’intelligence artificielle analyse immédiatement ces éléments et fournit des réponses adaptées. Cette capacité enrichit considérablement l’interaction avec l’IA, ce qui rend les échanges plus dynamiques et contextuels.



Par ailleurs, l’application inclut une fonction de mode vocal, permettant aux utilisateurs d’interagir avec ChatGPT via la voix. Cette fonctionnalité améliore l’accessibilité et ouvre de nouvelles possibilités d’utilisation, que ce soit pour des professionnels ou des particuliers.



OpenAI prévoit d’enrichir encore davantage l’application macOS avec l’ajout de nouvelles capacités audio et vidéo de GPT-4o à l'avenir dans de prochaines mises à jour.

Comment télécharger l’application ?

Pour télécharger l’application ChatGPT pour macOS, il suffit de se rendre sur le site Web d’OpenAI. L’entreprise a décidé de ne pas proposer son application sur le Mac App Store, préférant une distribution directe via son propre site probablement pour des raisons économiques.



Cette nouvelle application promet de révolutionner la manière dont les utilisateurs de Mac interagissent avec l’intelligence artificielle, en rendant l’accès à ChatGPT plus rapide, plus facile et plus intégré à leur quotidien.



Maintenant que ChatGPT sur Mac est pleinement disponible, la prochaine étape pour OpenAI va être de se concentrer sur une application développée spécifiquement pour Windows. Comme l’a affirmé OpenAI précédemment, les utilisateurs de PC ne seront bien évidemment pas oublié par les équipes de développement d’OpenAI !