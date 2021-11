Amazon Prime Vidéo devient une application macOS !

C'est une belle surprise que vient de réaliser le groupe Amazon aux utilisateurs de Mac. Le géant du shopping en ligne et du streaming vient de lancer une application macOS qui est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Avec cette nouveauté, les propriétaires de Mac vont pouvoir profiter d'une expérience optimale.

C'est une première pour l'univers des services de streaming légaux, Amazon Prime Vidéo (l'un des plus gros concurrents de Netflix) vient de lancer son application macOS téléchargeable dès maintenant sur le Mac App Store.

Si l'app vous fait penser à celle d'iPadOS, ne soyez pas surpris puisqu'il s'agit du même design et du même emplacement pour les boutons de navigation.

Avec Prime Vidéo sur Mac, vous pourrez faire tout ce que vous faisiez déjà sur Prime Vidéo depuis votre navigateur internet (et bien plus).

Autrement dit, il est possible :

Télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne (en qualité bonne, très bonne ou optimale)

Télécharger des épisodes de série automatiquement

Profiter du Picture in Picture

Acheter ou louer des films et séries

Créer un nouveau profil pour ne pas mélanger les recommandations entre chaque utilisateur qui se connecte sur le compte

Profiter des coulisses avec X-Ray optimisées par IMDb

Gérer votre liste, ajouter et enlever des contenus

Et bien plus...

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, vous pourrez profiter des programmes en 4K, si votre connexion le permet. Un bandeau UHD apparaitra sur les contenus qui possèdent cette qualité d'image.

En ce qui concerne le système de paiement, les abonnements à renouvellement mensuel ou la souscription annuel à Amazon Prime se passeront directement par le moyen de paiement d'Amazon. Le géant américain semble avoir passé un accord avec Apple pour contourner le classique mode de paiement de l'App Store pour éviter d'être soumis à la commission de 30%.



Chose intéressante également, il sera possible d'acheter des films et épisodes/saisons de vos séries préférées, là aussi le paiement est direct. Cela concerne en général les contenus récents qui ne peuvent pas être disponibles gratuitement en streaming.

La reprise du programme là où vous avez arrêté et les matchs de Ligue 1

L'application macOS de Prime Vidéo offre la continuité avec tous les autres OS, c'est-à-dire si vous commencez une série sur votre iPhone que vous mettez en pause à la 30e minute et que vous allez sur votre Mac, vous pourrez reprendre à la 30e minute de votre épisode.



Dernière bonne nouvelle : pour les fans de foot. Comme vous le savez, Amazon Prime Vidéo propose le Pass Ligue 1, si vous êtes abonnés, vous pourrez profiter des matchs en direct en qualité HD sur votre MacBook depuis l'app Prime Vidéo.

Comme Amazon a les droits exclusifs de nombreux matchs du championnat français, l'entreprise peut diffuser les matchs sur tous les appareils tant que c'est dans Prime Vidéo.



Attention pour les possesseurs d'anciennes générations de Mac, il faut être sous macOS 11.4 ou version ultérieure pour pouvoir télécharger Prime Vidéo. Dans le cas contraire, un message d'erreur vous empêchera de débuter le téléchargement de l'app.



