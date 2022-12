L'application Localiser de macOS 13.1 peut faire sonner les AirTags perdus

La dernière version bêta de macOS Ventura 13.1 apporte une amélioration utile à l'application Localiser. Avec cette mise à jour, vous pouvez maintenant utiliser l’app d’Apple sur votre Mac pour envoyer des pings aux accessoires à proximité. Auparavant, ce comportement n'était disponible que dans les applications Localiser (Find My en anglais) sur iPhone, iPad et Apple Watch.

Une fonctionnalité utile arrive sur MacOS

La possibilité de joindre et de faire émettre un son à un accessoire est disponible sur les AirTags et une poignée d'accessoires tiers différents. Dans les versions précédentes de macOS, vous ne pouviez émettre un son que sur les produits Apple tels que votre iPhone et vos AirPods. Cette mise à jour étend pour la première fois sur Mac cette fonctionnalité aux AirTags et à d'autres traqueurs compatibles

Pour trouver cette nouvelle option, ouvrez l'application Localiser sur votre Mac. Cliquez ensuite sur l'onglet "Objets" et cliquez sur l'accessoire que vous essayez de localiser. À partir de là, vous verrez toutes les options habituelles pour localiser votre article, y compris la nouvelle option "Émettre un son". En cliquant sur ce bouton, un son sera émis sur cet accessoire, comme sur l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch.



Un changement mineur mais utile qui pourra vous permettre de localiser un objet que vous avez peut-être perdu depuis votre ordinateur.



Si les AirTags sont les premiers bénéficiaires de cette nouveauté, d’autres comme ceux de Chipolo ou de Tile peuvent également en tirer parti.