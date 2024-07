Ecosia lance son navigateur internet sur macOS et Windows

Ecosia est principalement connu pour son moteur de recherche où chaque recherche que vous faites participe financièrement à la plantation d’arbres dans le monde. Depuis plusieurs années, Ecosia propose un navigateur internet sur iOS et Android, mais aujourd’hui, l’entreprise sans but lucratif passe au niveau supérieur en lançant son navigateur sur macOS et Windows !

Le navigateur internet d’Ecosia débarque sur nos ordinateurs

Ecosia, le moteur de recherche écoresponsable bien connu pour sa contribution à la reforestation mondiale, franchit une nouvelle étape dans sa mission écologique avec le lancement de son propre navigateur internet sur ordinateur. Disponible dès à présent sur macOS, Windows, ce navigateur promet une transition douce pour les utilisateurs habitués à Google Chrome, étant donné qu’il est également basé sur Chromium.



La grande nouveauté réside dans les fonctionnalités du navigateur d’Ecosia. En effet, la société a mis en place un programme d’affiliation avec des géants du commerce en ligne comme Amazon et eBay, où chaque achat contribue à la mission principale d’Ecosia : la plantation d’arbres. Ainsi, tous les bénéfices générés par ces affiliations sont destinés à financer la plantation d’arbres et à soutenir d’autres projets écologiques.

L’affiliation va permettre à Ecosia de « booster » les revenus destinés à ses efforts de reforestation. Depuis sa création, l’entreprise a déjà planté plus de 205 millions d’arbres dans plus de 35 pays et soutient actuellement plus de 70 projets dans les régions les plus affectées par la déforestation.



Quant aux perspectives d’avenir pour ce nouveau navigateur, Ecosia ne compte pas s’arrêter là. Les prochaines mises à jour prévues concerneront l’amélioration de l’interface d’achat, l’intégration d’un chatbot basé sur l’intelligence artificielle et la possibilité de personnaliser davantage le navigateur pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.



La stratégie d’Ecosia pour promouvoir son navigateur semble claire : cibler les 20 millions d’utilisateurs actuels de son moteur de recherche qui sont déjà sensibilisés à la cause environnementale. En leur offrant une option plus verte pour naviguer sur internet, Ecosia espère non seulement étendre sa base d’utilisateurs mais aussi multiplier son impact positif sur l’environnement.



Source