Vous le savez, la WWDC 2026 débute demain, lundi 8 juin 2026 à 10h heure du Pacifique, soit 19h heure de Paris. Cette année, l’événement sera particulièrement attendu car Apple va enfin dévoiler sa vision de l’IA avec un Siri profondément revu, alimentée par les modèles Google Gemini. Mais c'est aussi le premier pas pour l'iPhone pliable, sans oublier des ajustements importants du design Liquid Glass. Voyons tout ce que nous savons à 24 heures du keynote.

Nouveau Siri : un vrai chatbot intelligent et personnel

Siri dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 ne ressemblera plus du tout à la version actuelle. Il devient un véritable assistant conversationnel capable de nombreuses actions.

Contexte personnel

Le nouveau Siri pourra accéder à vos emails, messages, photos, fichiers et calendrier pour accomplir des tâches concrètes, vous facilitant la vie :

« Montre-moi les fichiers que Dargo m’a envoyés la semaine dernière »

« Trouve l’email où Kévin parlait de patin à glace »

« Quel est mon numéro de carte d'identité ? »

Conscience de l’écran

Autre nouveauté très attendue sur iOS 27, Siri voit ce qui est affiché à l’écran et agit en conséquence (ajouter une adresse à un contact, envoyer une photo, etc.). L'assistant va devenir bien plus intelligent.

Intégration profonde aux apps

Dans le même genre, Siri pourra déplacer des fichiers entre apps, éditer des photos, rédiger et envoyer des emails, donner une ETA dans Messages, etc. Les développeurs tiers pourront également exposer des fonctionnalités à Siri.

Mode chatbot complet

Voici ce que pourra faire pour vous Siri avec un prompt :

Recherche web

Génération d’images et de contenu

Résumés

Analyse de documents

Remplacement de Spotlight pour la recherche sur l’appareil

Design et interface du nouveau Siri

Pour compléter sa nouvelle panoplie, Siri se verra doté d'une interface repensée :

Accès rapide par glissement vers le bas au centre de l’écran (« Search or Ask »)

Animation dans la Dynamic Island

Carte de résultats qui s’agrandit et se transforme en conversation style iMessage

Application Siri autonome complète (texte + voix, historique des conversations, pièce jointe de fichiers)

Confidentialité au cœur du projet

Bien entendu, la confidentialité ne devrait pas être sacrifiée :

Maximum de traitement on-device

Private Cloud Compute

Suppression automatique des conversations (30 jours, 1 an ou illimitée)

Possibilité de désactiver complètement Siri ou Apple Intelligence

Extensions et choix des modèles

Vous pourrez choisir d’envoyer vos requêtes vers ChatGPT, Claude, Gemini ou d’autres chatbots directement depuis Siri. Apple a signé un accord pluriannuel avec Google pour utiliser Gemini comme base des Apple Foundation Models.

Principales nouveautés iOS 27

Outre Siri, Apple va proposer de nombreuses améliorations à travers iOS 27 :

App Appareil Photo

Mode Siri (ex-Visual Intelligence) directement accessible

Analyse nutritionnelle des étiquettes

Scan de cartes de visite

Personnalisation avancée des contrôles (widgets repositionnables)

Photos

Outils « Extend » et « Reframe »

Édition par langage naturel

Autres apps

Raccourcis créés par IA en langage naturel

Wallet : création de passes personnalisés + partage de notes de frais par photo

Genmoji amélioré avec suggestions intelligentes

Outils d'écriture étendus (vérification grammaticale avancée)

Fonds d’écran générés par IA

iPhone pliable

iOS 27 sera optimisé pour le futur iPhone Ultra (écran externe de 5,4 pouces, interne de 7,8 pouces) avec support du Split View, barres latérales et interface type iPad tout en restant sur iOS.

macOS 27, watchOS 27, tvOS 27…

macOS 27 : Refonte majeure de Siri et légères améliorations visuelles

macOS 27 adoptera l’ensemble des nouvelles capacités de Siri (contexte personnel, conscience d’écran, intégration apps, mode chatbot, etc.). Une application Siri autonome est également attendue sur Mac.

Autres nouveautés attendues :

Photos : outils « Extend » (extension d’image) et « Reframe » (recalage des photos spatiales)

Raccourcis : création automatique via langage naturel

Writing Tools : vérification grammaticale avancée avec suggestions contextuelles

Image Playground & Genmoji : modèles plus réalistes et moins « cartoon », meilleure qualité et optimisation énergétique

Safari : regroupement automatique intelligent des onglets similaires grâce à l’IA

Liquid Glass : ajustements mineurs (fusion de la barre de recherche dans les apps), possible curseur système pour ajuster l’opacité et la transparence globalement. Apple corrigerait certains « quirks » de rendu (ombres et transparence)

Redesign léger : améliorations globales de l’interface

Performances et compatibilité :

Mise à jour qualifiée de type « Snow Leopard » : gros travail sur la stabilité, les performances et l’autonomie

Fin du support Intel : macOS 27 sera incompatible avec tous les Mac Intel

Dernière version à inclure Rosetta 2

Nom probable : macOS Big Bear (spéculation basée sur les fichiers internes).

watchOS 27 : Nouveaux cadrans et touches d’IA

watchOS 27 devrait être une mise à jour relativement légère, comme souvent ces derniers temps pour l’Apple Watch.

Nouveautés confirmées ou attendues :

Nouveaux cadrans dont une variante du Modular Ultra (grand affichage de l’heure + trois complications)

Intégration de certaines fonctionnalités Siri (contexte personnel, réponses améliorées)

Possible génération de fonds d’écran par IA (équivalent à la fonctionnalité iOS)

Améliorations de la dictée et correction grammaticale

Optimisations de performances et d’autonomie

tvOS 27 : Focus accessibilité et préparation à la nouvelle Apple TV

tvOS 27 reste assez discret dans les rumeurs, mais Apple a déjà confirmé une fonctionnalité concrète :

Texte plus grand (Larger Text) : réglage système permettant d’agrandir le texte partout sur l’interface, très utile pour les personnes malvoyantes ou qui regardent leur TV de loin.

Autres améliorations probables :

Meilleures recommandations de films et séries grâce à l’IA

Siri plus performante et conversationnelle (surtout une fois la nouvelle Apple TV sortie)

Intégrations domotiques renforcées en prévision du nouveau hub maison connectée

Optimisations générales de fluidité

La mise à jour sera particulièrement intéressante sur le futur Apple TV 4K équipé d’une puce compatible Apple Intelligence.

visionOS 27 : Mise à jour légère mais cohérente

visionOS 27 sera « léger en nouvelles fonctionnalités » selon les sources.

Ce qui est attendu :

Adoption des mêmes améliorations Siri (chatbot, contexte personnel, intégration apps)

Mises à jour des apps Apple Intelligence (Image Playground, Writing Tools, Genmoji…)

Améliorations de performances et de confort d’utilisation

Possible support des nouvelles fonctionnalités d’accessibilité (sous-titres générés, etc.)

Synthèse des nouveautés par plateforme

Système Niveau de nouveautés Points forts attendus iOS 27 Très élevé Siri, iPhone pliable, Caméra, Photos macOS 27 Élevé Siri, fin Intel, Liquid Glass amélioré watchOS 27 Moyen Nouveaux cadrans + touches IA tvOS 27 Moyen Texte plus grand + IA pour TV visionOS 27 Léger Parité Siri et Apple Intelligence

Performances et compatibilité

Apple qualifie iOS 27 en interne de mise à jour « Snow Leopard », comprenez qu'il s'agit essentiellement d'un focus sur la fluidité, la stabilité et l’autonomie. Rappelons la compatibilité iOS 27 : fin du support pour iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max et SE 2ᵉ génération. Il faudra donc un iPhone 12 minimum pour installer iOS 27.

Et les produits ?

Apple pourrait également lancer quelques produits comme le Mac mini M5, le HomePod mini 2 ou encore une nouvelle Apple TV.

La WWDC 2026 s’annonce comme un tournant majeur pour Apple dans l’IA. Le keynote sera diffusé en direct sur YouTube, l’app Apple TV et le site Apple Events. Mais surtout, elle sera retranscrit en français sur notre page keynote et sur l'application iSoft.

Qu’est-ce qui vous excite le plus pour cette WWDC ?