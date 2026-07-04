Apple teste déjà iOS 27.4

Les ingénieurs d’Apple ont commencé à tester iOS 27.4, selon les logs visiteurs de MacRumors. Étrange, car iOS 27 est toujours en bêta, et à deux mois de la version finale.

Pour l’Europe ?

Apple teste donc en parallèle les mises à jour iOS 27.0 et iOS 27.4.

On s’attend à voir arriver iOS 27.4 au printemps 2027 avec de nouvelles fonctionnalités et corrections. Parmi elles, on imagine que le nouveau Siri AI sera disponible en Europe. Cette fonctionnalité, actuellement bloquée chez nous, nécessite des approbations régimentaires bien en amont.



Sinon, on ne voit pas bien l’intérêt de tester cette version dès maintenant, sachant qu’il y aura entre temps iOS 27.1, iOS 27.2 et iOS 27.3, à minima.

Vous suivez déjà les bêtas iOS 27 ou vous attendez la version finale ?