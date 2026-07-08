Préparez-vous à la sortie de la bêta publique d'iOS 27

Lors de la WWDC 26, Apple a confirmé que la première bêta publique d’iOS 27 arriverait en juillet 2026. Elle devrait suivre la troisième ou quatrième bêta développeur et être disponible dans les prochains jours. Voyons ensemble ce qui s'est passé les années précédentes pour déterminer la fenêtre de sortie de cette année.

Historique des sorties des bêtas publiques iOS

iOS 26 bêta publique : 24 juillet 2025

iOS 18 bêta publique : 15 juillet 2024

iOS 17 bêta publique : 12 juillet 2023

iOS 16 bêta publique : 11 juillet 2022

La bêta publique d’iOS 27 devrait donc arriver entre mi et fin juillet. On parie qu'iOS 27 sera proposé aux testeurs entre le 13 et le 22 juillet 2026.

Comment se préparer à la bêta publique ?

Inscrivez-vous gratuitement sur beta.apple.com. Sur votre iPhone, allez dans Réglages → Général → Mise à jour logicielle → Mises à jour bêta. C'est aussi valable sur iPad, Mac, etc. Sélectionnez iOS 27 bêta publique (redémarrez si l’option n’apparaît pas). Suivez les instructions à l’écran.

Astuce : Si vous êtes impatient, la bêta développeur iOS 27 est déjà disponible gratuitement.

Compatibilité et fonctionnalités phares

iOS 27 est compatible à partir de l’iPhone 11, comme iOS 26 l'an passé. Cependant, les fonctionnalités Apple Intelligence (dont le nouveau Siri AI) sont réservées à l’iPhone 15 Pro et modèles plus récents (et pour le moment absent en Europe). D'ailleurs, le nouveau Siri soumis à une liste d’attente. Rendez-vous dans Réglages → Siri pour vous inscrire (cela peut prendre plusieurs semaines), si vous êtes hors de l'UE et de la Chine.

Principales nouveautés iOS 27

Nous avions fait un article complet avec les nouveautés iOS 27, mais voici les principales :

Design Liquid Glass amélioré.

Performances globales optimisées, avec des gains de 30 à 80 % selon les cas (ouverture d'app, transfert AirDrop, combinaison 5G + Wi-Fi, etc).

Outils photos par IA.

Fonctionnalités de sécurité enfant renforcées.

Siri AI beaucoup plus intelligent et contextuel.

Un égaliseur sur les AirPods.

etc.

Mises en garde importantes

Il faut le savoir, les bêtas restent instables dans l'ensemble, bien qu'iOS 27 bêta 1 était plus fluide qu'iOS 26 en version finale. En installant une bêta, vous risquez :

Des bugs et ralentissements.

Des applications incompatibles.

Des problèmes avec CarPlay.

Sauvegardez toujours votre iPhone avant d’installer une bêta. Idéalement, utilisez un iPhone secondaire pour tester. La bêta publique d’iOS 27 permettra à tous les utilisateurs de découvrir les nouveautés avant la sortie finale prévue en septembre. Si vous êtes curieux et prudent, c’est l’occasion idéale de tester les améliorations de design, les performances et surtout la nouvelle Siri AI. Restez connectés pour l’annonce officielle de la bêta publique dans les prochains jours !