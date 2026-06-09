iOS 27 : les 3 nouveautés de Photos en action : Reframe, Extend et Cleanup

Apple vient de dévoiler une mise à niveau majeure des outils d’édition de l’application Photos, intégrée à Apple Intelligence (et disponible en France). Trois nouvelles fonctionnalités IA - Reframe, Extend et Cleanup (existant mais largement amélioré) - transforment complètement la façon dont on retouche ses images sur iPhone, iPad, Mac et même Vision Pro.



Ces outils permettent non seulement de corriger, mais aussi de recréer intelligemment le contenu d’une photo tout en respectant l’instant original. Ils seront disponibles avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 plus tard cette année. Voici comment ça marche.

Les trois nouvelles fonctionnalités de Photos "27"

1. Reframe (Recadrer)

C’est sans doute la fonctionnalité la plus spectaculaire. Elle permet de changer l’angle de prise de vue d’un cliché déjà dans la boîte ! En touchant et en glissant sur l’image, vous déplacez virtuellement l’appareil photo : vous pouvez zoomer, dézoomer, incliner ou recentrer le sujet. L’IA génère uniquement le contenu manquant pour combler les zones découvertes, tout en conservant une cohérence parfaite avec le reste de la scène.

iOS 27 : l’app Photos en action avec l’option « recadrer » pic.twitter.com/v1JAuODvPX — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 9, 2026

2. Extend (Etendre)

Besoin de plus d’espace autour d’une photo ? La fonction "étendre" ajoute du décor réaliste sur les bords ou permet de modifier le ratio d’image (pour les stories, les cadres, les impressions, etc.). Idéal pour transformer une photo verticale en paysage ou pour créer de la marge de manœuvre dans un montage. Les influenceurs vont s'en donner à coeur joie.

iOS 27 : l’app Photos en action avec l’option « étendre » pic.twitter.com/YFLfrnHeZ8 — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 9, 2026

3. Cleanup (Corriger)

La fonction "corriger" pour supprimer des objets existants fait un bond en avant. Apple parle d’une « grosse mise à niveau » : l’IA gère désormais des scènes beaucoup plus complexes avec un remplissage bien plus réaliste. Les résultats sont nettement plus naturels, même dans des environnements chargés. Que ce soit un arrière-plan, un visage ou un meuble, il a réussi à chaque fois à nous épater.

iOS 27 : l’app Photos en action avec l’option « corriger » pic.twitter.com/8vKYScXDaH — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 9, 2026

Comment ça marche ?

Testé et approuvé dans la foulée de l'installation d'iOS 27 sur un iPhone 17 Pro, ce triptyque d'outils est d’une simplicité enfantine :

Ouvrez une photo dans l’application Photos. Appuyez sur "Outils" (en bas ou dans la barre d’édition). Choisissez entre Corriger (Cleanup), Étendre (Extend) ou Recadrer (Spatial Reframing) Pour le Recadrage spatial : touchez et faites glisser avec deux doigts pour repositionner la vue. L’aperçu est instantané ; une fois satisfait, appuyez sur Enregistrer. L’image est alors envoyée vers les serveurs Private Cloud Compute d’Apple pour le traitement final. Le résultat est bluffant : les perspectives sont justes, les textures cohérentes, et l’image finale semble avoir été prise sous ce nouvel angle.

: touchez et faites glisser avec deux doigts pour repositionner la vue. L’aperçu est instantané ; une fois satisfait, appuyez sur Enregistrer. L’image est alors envoyée vers les serveurs Private Cloud Compute d’Apple pour le traitement final. Le résultat est bluffant : les perspectives sont justes, les textures cohérentes, et l’image finale semble avoir été prise sous ce nouvel angle. Pour Corriger : sélectionnez l’objet ou la personne à supprimer. L’IA l’efface et reconstruit le décor derrière. Le rendu est nettement supérieur à ce que proposait l’ancienne version, même sur des arrière-plans complexes (herbe, foule, architecture…).

: sélectionnez l’objet ou la personne à supprimer. L’IA l’efface et reconstruit le décor derrière. Le rendu est nettement supérieur à ce que proposait l’ancienne version, même sur des arrière-plans complexes (herbe, foule, architecture…). Pour Étendre : dézoomer simplement l’image pour ajouter de l’espace. L’IA invente le décor manquant de façon très convaincante. Merci Gemini.

Ces outils fonctionnent aussi bien sur vos anciennes photos que sur des images importées d’appareils non-Apple.

Confidentialité et puissance

Un mot sur la confidentialité. Toutes ces opérations complexes sont traitées via Private Cloud Compute, l’infrastructure cloud privée d’Apple, mais avec les modèles Gemini modifiés par la firme. Les données restent protégées et ne sont pas stockées ni utilisées pour entraîner des modèles. Une partie du traitement peut également s’effectuer directement sur l’appareil (pour les opérations plus légères), mais les tâches les plus gourmandes profitent de la puissance du cloud.

Un pas de plus vers la photo créative

Avec ces nouveautés, Apple ne se contente plus seulement des détails dans l'application Photos : elle donne aux utilisateurs le pouvoir de réinventer leurs photos tout en préservant leur authenticité. Que vous soyez photographe amateur ou professionnel, ces outils vont clairement changer la manière dont on compose, recadre et finalise ses images.



Que ce soit le recadrage, l'extension ou le nettoyage, ils sont tout simplement impressionnants. On passe d’un simple retoucheur à un véritable studio de post-production dans sa poche. Les développeurs d'applications de retouche tierces sont prévenus...



En attendant la sortie publique, consultez les nouveautés d'iOS 27.